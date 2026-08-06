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Vozačka dozvola se u Srbiji izdaje na 10 godina, ali može biti skraćena na osnovu lekarskog mišljenja zbog zdravstvenih razloga. Glavni razlozi za skraćivanje važenja su problemi sa vidom, dijabetes, kardiovaskularne bolesti, neurološki i psihijatrijski poremećaji, kao i bolesti zavisnosti.

Dok većina vozača u Srbiji svoju vozačku dozvolu obnavlja na svakih 10 godina, značajan broj građana ne zna zbog kojih sve bolesti i stanja može da dobije dokument koji važi svega šest meseci, godinu, dve ili pet godina.

Glavni razlog za ovo ograničenje leži u zdravstvenom stanju vozača, a odluku o tome ne donose službenici na šalteru, već lekar specijalista na pregledu.

Zamena vozačke dozvole Foto: Kurir

Kako je zvanično potvrđeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), Zakon o bezbednosti saobraćaja jasno definiše uslove pod kojima se izrečeni rok važenja skraćuje.

- Izuzetno, vozačka dozvola se može izdati na kraće vreme od 10 godina, na osnovu nalaza i mišljenja u uverenju o zdravstvenoj sposobnosti vozača. Lica kojima je po lekarskom nalazu vozačka dozvola izdata sa rokom važenja kraćim od 10 godina, u obavezi su da uz svaki naredni zahtev prilažu i novo dokaz o zdravstvenoj sposobnosti koji nije stariji od 6 meseci - navode u MUP-u za "Blic".

MUP ne vodi evidenciju po bolestima, reč imaju lekari

Na pitanje koje su to najčešće bolesti zbog kojih vozači moraju češće na lekarske komisije, u MUP-u objašnjavaju da oni ne raspolažu pojedinačnim dijagnozama građana.

- Ministarstvo unutrašnjih poslova ne raspolaže podacima o bolestima, medicinskim stanjima ili dijagnozama na osnovu kojih lekarske komisije izdaju uverenja. Način obavljanja pregleda, postupak izdavanja uverenja i vođenje evidencija je u isključivoj nadležnosti Ministarstva zdravlja - ističu iz MUP-a.

Takođe, objašnjavaju, "ako se na zdravstvenom pregledu ili tokom lečenja utvrdi da je vozač postao zdravstveno nesposoban za upravljanje vozilom određene kategorije, zdravstvena ustanova koja je izvršila pregled ili postavila dijagnozu dužna je da o tome odmah, a najkasnije u roku od 15 dana, obavesti Ministarstvo unutrašnjih poslova. Nakon prijema tog obaveštenja, MUP po službenoj dužnosti pokreće postupak i donosi rešenje o oduzimanju vozačke dozvole ili njenom ograničenju na kategorije za koje je vozač i dalje sposoban."

Važeći Pravilnik o bližim zdravstvenim uslovima koje moraju da ispunjavaju vozači određenih kategorija precizno definiše koja to zdravstvena stanja zahtevaju skraćeni rok i češću kontrolu.

Zbog čega lekari skraćuju važenje vozačke dozvole?

Lekar koji vrši pregled dužan je da u uverenju naznači na koji se period dozvola izdaje (npr. 6 meseci, 1, 2, 3 ili 5 godina), u zavisnosti od toka i prognoze bolesti. Najčešće dijagnoze i stanja obuhvataju:

1. Oboljenja vida (Oftalmologija)

Ovo je jedan od najčešćih razloga za skraćivanje roka. Ako vozač ima progresivna oboljenja oka (poput mrene, katarakte, glaukoma, oboljenja mrežnjače) ili znatnije smanjenje oštrine vida koje zahteva češću korekciju dioptrije, lekar će izdati uverenje na skraćeni rok radi redovne provere očnog dna i vida.

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2. Šećerna bolest (Dijabetes)

Osobe koje boluju od dijabetesa mogu upravljati vozilom, ali ukoliko su na terapiji insulinom ili lekovima koji mogu izazvati teške hipoglikemije (nagli pad šećera u krvi što može dovesti do gubitka svesti za volanom), uverenje se po pravilu izdaje na skraćeni rok (najčešće do 3 ili 5 godina), uz obavezan izveštaj endokrinologa.

3. Kardiovaskularni problemi

Vozači koji imaju ugrađen pejsmejker ili defibrilator, stent, preležani infarkt miokarda, teže oblike aritmija ili nekontrolisani visoki krvni pritisak (hipertenziju), dobijaju dozvolu na kraći period. Cilj je da se prati da li je terapija stabilna i da li postoji rizik od iznenadnog smanjenja moći rasuđivanja ili nesvestice.

4. Neurološka stanja i poremećaji svesti

Osobe koje boluju od epilepsije ili drugih poremećaja svesti mogu dobiti vozačku dozvolu samo pod strogo definisanim uslovima – obično tek nakon što provedu određen višegodišnji period potpuno bez napada, uz redovne izveštaje neurologa i EEG nalaze, pri čemu se dozvola u početku izdaje na znatno kraće periode.

5. Psihijatrijska stanja i bolesti zavisnosti

Teži oblici depresije, anksioznosti, psihoza, ali i upotreba redovne psihofarmakološke terapije koja smanjuje koncentraciju i brzinu reakcije, razlog su za skraćivanje roka. Takođe, vozači koji su lečeni od alkoholizma ili narkomanije moraju ići na česte kontrole kako bi dokazali održavanje apstinencije.

Kakva su pravila za starije sugrađane

Zakonom je jasno definisana i starosna granica kao poseban kriterijum, bez obzira na to da li vozač ima neku konkretnu dijagnozu:

Stariji od 65 godina: Vozačka dozvola im se izdaje na rok važenja od najviše pet godina (a može i na kraće ako lekar proceni).

Vozači između 55 i 65 godina: Dozvola im se izdaje sa rokom važenja do navršene 65. godine života.

Ukoliko vozač usled lečenja ili operativnog zahvata u potpunosti sanira zdravstveni problem (npr. uspešno operiše kataraktu ili reguliše krvni pritisak), lekar na narednom pregled ima pravo da izda uverenje sa punim rokom važenja od 10 godina.