"Pred vikend putovanje u Rumuniju, nas četvoro prijatelja samo smo razmišljali o tome da ne provedemo polovinu aranžmana na rumunskoj granici, jer su svuda ogromne gužve zbog primene novog EES sistema na koje se putnici najviše žale. Na granici smo glatko prošli i u odlasku i u povratku, ali se desilo nešto sasvim drugo, po čemu će mi ovo putovanje ostati zauvek u sećanju, i to ne baš lepom. Zbog prekoračenja brzine na auto-putu u Rumuniji popio sam novčanu kaznu, nećete verovati koji je iznos, i odmah mi je oduzeta dozvola, što mi je, moram priznati, mnogo teže palo - kaže Beograđanin Jovan S.

Ističe da je unapred isplaniran put na vaskršnji festival u gradu Krajova u Rumuniji dodatno upotpunilo pravo prolećno vreme za vikend sa temperaturom od 20 stepeni, što je, kaže, bilo kao dobitak na lutriji jer je festival na otvorenom.

- Drug je krenuo svojim kolima, a nas dvojica smo se smenjivali u vožnji koja je od Beograda do Krajove trajala oko 6 sati, udaljenost je oko 400 kilometara. U povratku iz Krajove, dogovor je bio da ja vozim do granice sa Rumunijom pa da se zamenimo za volanom kad uđemo u Srbiju - priča Jovan.

Međutim, to jeste bio plan, ali on u potpunosti nije realizovan.

- Veoma sam oprezan vozač, poštujem sva pravila, ne bahatim se u vožnji, ali nisam očekivao da će me snimiti radar na jednoj deonici moto-puta. Tačnije, došlo je do prekoračenja brzine kad sam vozio kroz naseljeno mesto. Tu su bile duple trake, svi su vozili brže, ali prolazak kroz naseljeno mesto ima ograničenje, u ovom slučaju od 50 km na sat - priča sagovornik.

"Rumunska policajka signalizira da stanemo"

Vozio je izvesno vreme, a onda su ugledali dugu kolonu i u jednom trenutku pomislili da se dogodila neka saobraćajna nesreća i da je to razlog zastoja.

- Sva vozila su usporila. Ispred nas je bio neki kamion. Kada je on prošao, odjednom je rumunska policajka izletela ispred nas i signalizirala da skrenemo na odmorište za parking. Uzela je malu kameru i pokazala na sliku sa registarskim oznakama vozila koje sam vozio i prekoračenje brzine. Radar me snimio. Dozvoljeno je bilo 50 a ja sam vozio duplo brže, 100 km na sat - prepričava Jovan ovu neprijatnu situaciju.

Kazna za prekoračenje brzine 20 evra

Izašao je iz vozila, uradili su mu prvo alko-test, pa droga test.

- Sve je bilo u redu, negativno. Rekli su mi da je kazna za prekoračenje brzine 20 evra, odnosno 100 leja. Taman kad sam pomislio 'dobro sam prošao', preseče mi policajka misao i reče: 'Oduzimamo vam privremeno i dozvolu, a kaznu ne možete da platite na licu mesta'. Gledao sam je belo dok mi je objašnjavala pošto nisam državljanin zemlje koja je u Evropskoj uniji, kaznu moram da platim iz Srbije - objašnjava Jovan.

Ispostavilo se da kad bude platio kaznu, vozačka dozvola će ga čekati u mestu Severin, u policijskoj stanici, gde će moći da je preuzme. Taj grad je inače udaljen 250 km od Beograda.

- Iskreno, očekivao sam mnogo veću novčanu kaznu za prekoračenje brzine, 300, 400 evra. Čitao sam da su tolike kazne u Grčkoj. Prvi put mi se ovo desilo, očekivao sam neku paprenu kaznu. Međutim, kazna je bila 20 evra, što je zanemarljiv iznos.

"Da li samo strancima oduzimaju dozvolu?"

Kaže da ne zna da li je oduzimanje dozvole na licu mesta mera samo za strance, jer je gledao da su Rumune koje su isto tu zaustavljeni zbog prekršaja samo novčano kažnjavali i oni su mogli da nastave dalje.

Naravno, nameće se pitanje kako dalje voziti sa oduzetom vozačkom, ne u njegovom slučaju jer su bila dva vozača u kolima, već inače, kad je jedan vozač.

- Iako je odmah seo moj drug da vozi do Beograda, ja sam mogao da nastavim da vozim u Rumuniji. Dobio sam papir na kome mi se dozvoljava da narednih petnaest dana mogu da vozim u toj zemlji bez vozačke dozvole kako bih mogao da dođem po vozačku. Ali u Srbiji ne mogu da vozim, tako da će kad budem išao u Severin po vozačku opet u kolima morati da budu dva vozača - kaže Jovan.