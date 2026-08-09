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Načelnik Sektora za vanredne sitaucije MUP-a Luka Čaušić izjavio je danas da su na teritoriji Srbije trenutno aktivni požari na pet lokacija i naveo da je jutros u 7 sati likvidiran požar ukod Ušća, a da je naizazovnija situacija u Deliblatskoj peščari.

Čaušić je rekao da je tokom noći i jutra došlo do smirivanja požara u Deliblatskoj peščari.

- Čitavu noć su naši ljudi radili, gasili su lokalna žarišta, patrolirali, naročito oko naseljenih mesta, pre svega naselja Šumarak. I noćas su radne mašine javnih preduzeća koje su tamo, mnogo, mnogo ljudi i sredstava je u Deliblatskoj peščari, su pravili protivpožarne preseke da bi se sačuvali i preventivno naselje Kajtasovo i Grebenac - naveo je za Prva TV Čaušić.

Foto: MUP RS

Istakao je da su juče branjene kuće u naselju Šumarak i da su pravljeni proseci da se zaštiti naselje Šušara, kao i naselje Dubovac, koje je bezbedno. Dodao je da ovaj požar poprima odlike elementarne nepogode.

- Primarno je da niko ne strada, da sačuvamo kuće, i naravno, onda da vidimo da što veću površinu sačuvamo kvalitetnih šuma - rekao je Čaušić.

Prema njegovim rečima, nije moguće predvideti koliko će trajati gašenje požara u Deliblatskoj peščari jer u tom području duva jak i promenljiv vetar, ali i zato što su u naredne dve nedelje najavljene izuzetno visoke temperature bez padavina. Istakao je da je na terenu u Deliblatskoj peščari prisutno preko 300 pripadnika Sektora za vanredne situacije, Vojske Srbije, Vojvodina šuma koji uz pomoć pripadnika dobrovoljnih vatrogasnih društava i meštana rade na gašenju požara.

- Imamo gotovo 30 radnih mašina koje prosecanju protivpožarne preseke, zato što je u ovim uslovima to možda jedini način da se ovaj požar zaokruži. Četiri helikoptera rade neprestano, tri helikoptera Ministarstva unutrašnjih poslova, jedan helikopter Vojske Srbije - rekao je Čaušić.

On je izrazio zahvalnost svim ljudima koji su na terenu, ali i građanima koji, kako je rekao, vide trud koji se ulaže da bi požar bio ugašen i koji su u pojedinim mestima značajno pomogli u zaustavljanju požara.

Foto: Uros Arsic / AFP / Profimedia

- U pojedinim naseljima toliko dobro organizovali, da su faktički napravili jedan presek između njihovih naselja i požara, i tako zaštitili sebe, a nama olakšali posao - rekao je.

Čaušić je naglasio da je Štab za vanredne situacije u stalnom zasedanju i da to podrazumeva saradnju kompletne Vlade Srbije, važnijih javnih preduzeća, ali da Sektor za vanredne situacije veoma brzo dobija sve što je potrebno da bi se nastavilo sa akcijom gašenja požara.

- Dobijamo za 10 minuta odgovor i za par sati bukvalno sve ono što nam logistički treba na terenu. Tamo je jasno podeljeno ko rukovodi, kojim sektorom ko rukovodi i koordinira radne mašine, ko vodi logistiku, ko se bavi sistemima veze - objasnio je.

Foto: Uros Arsic / AFP / Profimedia

On je rekao da je u Deliblatskoj peščari sistem veze veoma zahtevan, kao i da u tom području ne funkcionišu ni satelitski telefoni koje je obezbedila Vlada Srbije.

- Probali smo na sve moguće načine, i ne možete ni da, zbog konfiguracije terena, osposobite kako treba ni Tetra sistem, ni sistem veza. Telekom nam je tu izašao u susret. Svi radimo kao jedan, međutim, u ovakvim uslovima je veoma teško dati predikciju koliko će da traje i u kom pravcu će da ide gašenje ovog požara - istakao je Čaušić.

Rekao je da je zadovoljan zbog toga što nijedan čovek nije stradao, niti je bilo oštećenih kuća u požarima u Srbiji.

- Štete će da bude sigurno i po floru i po faunu, ali siguran sam da će se nakon ovoga to obnoviti. Bitno je da niko ne strada, da sačuvamo naselja i da damo sve od sebe da se što pre ovo stavi pod kontrolu - naglasio je Čaušić.

Istakao je i da je ponosan na vatrogasce iz Srbije koji su pomagali u gašenju požara u Španiji, kao i na tim koji se još uvek nalazi u Francuskoj odakle će se sutra vratiti u zemlju.

- Ja sam ponosan zato što mi pokazujemo da smo ozbiljna služba. Najrazvijenije zemlje Evrope prihvataju vašu pomoć, jer niko neće da vas prihvati ako ćete mu samo biti teret, nego ako imate i kapacitet i znanje, i na kraju krajeva ugled - rekao je Čaušić.