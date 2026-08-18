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Dok gosti godinama ostavljaju ocene i komentare o smeštaju, uskoro bi i vlasnici apartmana u Grčkoj mogli da dobiju mogućnost da evidentiraju problematične turiste.

Posebna lista bila bi namenjena gostima koji su tokom boravka napravili ozbiljne probleme, uz obavezne dokaze i proveru navoda.

Plan je da pristup ovakvoj evidenciji imaju vlasnici smeštaja, turističke agencije, administratori grupa za izdavanje apartmana, kao i platforme koje posreduju u rezervacijama.

Ideja o uvođenju crne liste problematičnih gostiju u Grčkoj pokrenuta je u grčkim i regionalnim turističkim krugovima i Fejsbuk grupama.

Crna lista problematičnih gostiju

Na ovu temu ukazala je i jedna članica Fejsbuk grupe "Grčka info", koja je otvorila pitanje da li bi i vlasnici smeštaja trebalo da imaju mogućnost da se zaštite od gostiju koji prave ozbiljne probleme.

Foto: Shutterstock

- Dok gosti već godinama javno ocenjuju smeštaje, vlasnike i turističke agencije, uskoro bi i druga strana mogla da dobije mogućnost da evidentira goste koji su tokom boravka napravili ozbiljne probleme. Plan je da se formira crna lista problematičnih gostiju, kojoj bi pristup imali vlasnici smeštaja u Grčkoj, turističke agencije, admini Fb grupa na kojima se reklamira smeštaj kao i platforme koje posreduju u rezervaciji smeštaja - napisala je jedna članica ove Fejsbuk grupe.

Kako je pojasnila, na listu ne bi trebalo da dospeva neko zato što se žalio ili tražio svoja prava, već gosti za koje postoje dokazi o ozbiljnim zloupotrebama, kao što su:

- ucene pretnjama negativnim recenzijama, društvenim mrežama ili medijima kako bi dobili povraćaj novca ili besplatne dane

- odlazak iz smeštaja bez plaćanja računa

- namerno oštećivanje nameštaja, opreme ili inventara

- krađa opreme ili inventara

- odbijanje da nadoknade dokazano pričinjenu štetu

- pretnje, vređanje ili agresivno ponašanje prema vlasnicima i zaposlenima

- ozbiljno i namerno kršenje kućnog reda uprkos upozorenjima

- organizovanje žurki i pravljenje štete u objektu u kojem je to zabranjeno

- lažno predstavljanje događaja ili iznošenje dokazivo neistinitih tvrdnji sa ciljem pribavljanja finansijske koristi

- ponavljanje sličnih incidenata u više smeštajnih objekata.

Problematični teže do smeštaja

- Uz prijavu bi morala da postoji dokumentacija i mogućnost provere navoda, kako sistem ne bi mogao da se koristi za obračunavanje sa gostima koji su samo imali opravdanu reklamaciju. Za gosta koji zbog ozbiljnog i dokazanog incidenta dospe na ovakvu listu, pronalaženje smeštaja ubuduće moglo bi da postane veoma teško, jer bi vlasnik ili agencija pre prihvatanja rezervacije mogli da provere da li je sa tim gostom ranije bilo ozbiljnih problema - navodi se i dodaje:

- Ako gosti imaju pravo da znaju kakav je smeštaj i kakav je domaćin, postavlja se pitanje: da li i vlasnici smeštaja imaju pravo da znaju kome predaju svoj apartman ili kuću? Ako se javno mogu blatiti agencije i vlasnici smeštaja zašto bi trebalo sakrivati loše goste?