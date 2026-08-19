Tri umrlice na vratima jedne kuće: Ivana ostala sama sa četiri ćerke posle 3 porodične tragedije!
Na vratima porodične kuće u beogradskom naselju Cerak Vinogradi stoje tri umrlice. Za samo tri meseca, Ivana Aleksić (42) izgubila je svekra, devera Srđana (41), a potom i supruga Gorana (45), koji je 13. avgusta poginuo u nesreći prilikom paraglajdinga na planini Rajac. Sada je ostala sama sa četiri ćerke, dok brine i o dementnoj svekrvi Mileni.
Ivana je, nažalost od pre samo nekoliko dana samohrana majka 4 devojčice - Maje (17), Zoje (14), Sene (11) i Asje (4).
Kako se navodi na Fejsbuk stranici Fondacije Rodoljublje Ivanin suprug, Goran (45), tragično je izgubio život 13. avgusta na planini Rajac prilikom pada paraglajderom.
- Paraglajding mu je bio ventil, beg od teške stvarnosti i svega što je nosio u sebi nakon porodičnih tragedija koje su ga prethodno zadesile. Pre mesec dana tragično je izgubio život i Srđan (41), mlađi Goranov brat. Pre tri meseca upokojio se Goranov i Srđanov otac, a Ivanin svekar. Nezapamćeno, strašno, jezivo, pretužno - navodi se.
Ivana ostaje u kući koja je trostruko zavijena u crno.
- Na vratima su tri umrlice. Iza vrata se prolama plač njenih ćerki i svekrve Milene koja je dementna i o kojoj se, naravno, brine upravo Ivana. Umesto da sprema decu za novu školsku godinu, Ivana sprema sahranu svog voljenog supruga. Imali bismo dodati još toga, mada i ovo je više nego dovoljno da otključa i najtvrđa srca - dodaje se.
Iz razorenog Ivaninog srca, uplakani glas jedva izgovara:
"Još četiri posla da radim, ne znam da li bih uspela da ih podignem i da brinem o svekrvi. Sada kada Gorana više nema, sve mi deluje nemoguće."
Fondacija Rodoljublje pokrenula je akciju pomoći Ivani i njenim ćerkama, kako bi im u najtežim danima pružila podršku i pokazala da nisu same.
Ovako možete pomoći:
Dinarski račun:
160-6000000750294-52
Primalac: Fondacija Rodoljublje, Beograd
Svrha uplate: ALEKSIĆI
Paypal:
www.paypal.me/fondacijarodoljublje
Devizni račun EURO:
IBAN: RS35160600000112962078
SWIFT: DBDBRSBG
Primalac: Fondacija Rodoljublje
Banka: Banca Intesa, Milentija Popovića 7b, Beograd.
Devizni račun US DOLAR:
IBAN: RS35160600000075055060
SWIFT: DBDBRSBG
Primalac: Fondacija Rodoljublje
Banka: Banca Intesa, Milentija Popovića 7b, Beograd.
Devizni račun CAD (kanadski dolar)
IBAN: RS35160600000149491211
SWIFT: DBDBRSBG
Primalac: Fondacija Rodoljublje
Banka: Banca Intesa, Milentija Popovića 7b, Beograd.
Kurir/ Fondacija Rodoljublje