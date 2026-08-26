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Među brojnim svedočanstvima o spasenjima pod ostroškim gredama, priča o padu novorođenčeta sa stene Gornjeg manastira i danas izaziva jezu, ali i duboko divljenje svih vernika.

Tokom jednog toplog letnjeg dana, u manastiru se odigrala drama sa srećnim krajem koja se i danas prepričava.

Majka na trenutak zaspala

Mlada majka je, iscrpljena od strmog i napornog puta, došla u Gornji manastir kako bi se poklonila moštima Svetog Vasilija Ostroškog. Dok je čekala u redu, sela je na samu ivicu nezaštićenog zida iznad provalije visoke preko 70 metara kako bi odmorila noge, a pored sebe je spustila drvenu nosiljku u kojoj je beba spavala.

Od ogromnog umora, majka je na trenutak zaspala, a u tom sekundu kolevka je izgubila ravnotežu i skliznula direktno u ambis, pravo niz oštru ostrošku stenu.

Krici očaja i potraga na dnu ponora

Manastirom je odjeknuo krik majke koja se probudila i shvatila šta se dogodilo. Hodočasnici i monasi su zanemeli od užasa, znajući da pad sa te visine na oštre stene znači sigurnu smrt.

Manastir Ostrog Foto: Milos Vujovic / AFP / Profimedia

Monasi i prisutni narod su odmah požurili strmim kozjim stazama ka dnu provalije kako bi pronašli telo deteta, spremni na najgori ishod. Međutim, dole ih je sačekao prizor koji je nemoguće objasniti logikom.

- Kada smo stigli na dno ponora, zatekli smo prizor koji prkosi svim zakonima fizike. Drvena kolevka je bila potpuno polomljena i smrskana u komade usled silovitog udarca o stene. Međutim, beba je ležala na travi pored ostataka kolevke - potpuno nepovređena, nasmejana i bez ijedne jedine ogrebotine - svedočili su monasi.

Zahvalnost svecu do zemlje

Uplakana majka je dotrčala, uzela svoje dete u naručje i odmah se vratila u crkvicu u kojoj počivaju mošti Svetog Vasilija Ostroškog kako bi mu se do zemlje zahvalila na čudesnom spasenju.

Ova priča ostala je zapisana u svedočanstvima manastira kao večni podsetnik na to da nad Ostrogom važe neka druga pravila i da vera može da pobedi i zakone prirode kada je u pitanju zaštita nemoćnih.

Kurir/ Informer