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Jedna naizgled obična funkcija na Viberu pokrenula je lavinu pitanja i uznemirila korisnike društvenih mreža.

Ono što se dešava sa brojevima telefona ljudi koji više nisu među živima mnogima je zastrašujuće.

Mnoge je na društvenim mrežama zaintrigirala objava jednog korisnika koji je ukazao na neobičan problem sa Viberom, odnosno porukama koje se pojavljuju nakon što određena osoba premine.

Preminula osoba je "ponovo onlajn"

- Po ko zna koji put mi Viber "javlja" da je preminula osoba "ponovo onlajn". I svaki put se trgnem i satima mi posle ne bude dobro. Stvarno je sramota da tako brzo recikliraju i prodaju brojeve telefona preminulih ljudi. Zar nema dovoljno kombinacija, već mora baš taj? - upitao je jedan korisnik mreže X.

Objava je ubrzo izazvala brojne reakcije korisnika društvenih mreža. Dok su pojedini navodili da su i sami doživeli sličnu situaciju, bilo je i onih koji smatraju da nema ničeg neobičnog u tome što operateri ponovo dodeljuju brojeve koji nisu u upotrebi.

- Tako su uradili za moju mamu pre tri godine - navodi jedna korisnica.

"Niko vam ne brani da čuvate broj"

Druga korisnica ističe da joj se dogodila slična situacija, dok pojedini smatraju da korisnici sami mogu da odluče da li žele da zadrže broj nakon smrti člana porodice.

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- Nekoliko godina brojevi stoje dok se ne vrate opet u pogon. Niko vama nije branio da čuvate i plaćate taj broj ili ga jednostavno obrišete iz imenika - napisala je jedna korisnica.

Bilo je i onih koji su se našalili na račun situacije, dok su pojedini korisnici naveli da su se i njima nedavno pojavila obaveštenja o kontaktima za koje su mislili da više nisu aktivni.