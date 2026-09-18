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Zbog neprimernog ponašanja i ugrožavanja bezbednosti svih putnika u avionu, kao i članova osoblja, kada je izgovorio da je "terorista", kao i da se u avionu nalazi bomba, državljanin Srbije udaljen je sa leta "Er Srbija" iz Monastira u Tunisu za Beograd. Pored stavljanja na crnu listu, "Er Srbija" će tražiti i naknadu svih dodatnih troškova nastalih kao posledica ovakvog incidenta.

Pravila ponašanja

Putovanje avionom podrazumeva jasna pravila ponašanja koja su važna za bezbednost svih putnika i posade. Zbog toga samo jedna rečenica ili postupak koji bi u nekoj drugoj situaciji možda bili shvaćeni kao neprimerena šala, na aerodromu ili u avionu mogu pokrenuti niz ozbiljnih bezbednosnih procedura, upravo kao što je to bio slučaj državljanina Srbije na letu iz Tunisa, poručili su za "Blic" iz kompanije "Er Srbija".

To je pokazao i nedavni incident tokom ukrcavanja putnika na let Er Srbije iz Monastira u Tunisu, kada su, nakon što se jedan od putnika neprimereno obratio posadi i izjavio da ima bombu, reagovali osoblje i nadležne bezbednosne službe.

Kako navode iz ove kompanije, avion je ispražnjen, a let je kasnio četiri sata.

- U avio-saobraćaju svaka izjava ili ponašanje koje može predstavljati bezbednosnu pretnju mora se shvatiti ozbiljno, bez obzira na to da li je neko određene reči izgovorio u šali ili ih je zaista ozbiljno mislio - ističu.

Putnik pričao da je terorista iz Maroka

Podsetimo, putnici kompanije Er Srbija, koji su se vraćali sa letovanja iz Tunisa, doživeli veliku neprijatnost i pretrpeli izuzetan strah, a sve zahvaljujući muškarcu iz Zrenjanina koji je celom avionu pričao da je terorista iz Maroka i da je u avionu postavljena bomba.

Pravila nacionalne avio-kompanije, Er Srbije, kao i svih avio-prevozilaca, jasno predviđaju da putnici moraju da poštuju instrukcije kabinskog i zemaljskog osoblja i da ne smeju svojim ponašanjem da ugrožavaju druge putnike, posadu ili bezbedno odvijanje leta.

Kada osoblje može da udalji putnika s leta

Kako ističe "Er Srbija", do udaljavanja putnika sa leta i primene drugih mera u skladu sa pravilima kompanije mogu dovesti sledeće informacije:

- pretnje, agresivno ili uvredljivo ponašanje

- fizički ili verbalni sukobi

- ometanje posade

- nepoštovanje bezbednosnih instrukcija

- neprimereno ponašanje pod uticajem alkohola

- pominjanje bombe, terorizma ili drugih bezbednosnih pretnji

Slični incidenti dešavaju se i drugim avio-kompanijama, a posledice po putnika mogu biti ozbiljne.

Pa tako, iz "Er Srbije" podsećaju na događaj iz 2025. godine kada je kompanija "Ryanair" jednom putniku izrekao petogodišnju zabranu putovanja i pokrenuo postupak za naplatu više od 3.000 evra troškova nakon što je njegovo ponašanje dovelo do preusmeravanja leta Berlin-Marakeš u Sevilju.

Sa druge strane, britanska avio-kompanija "Jet2" izrekla je doživotnu zabranu putovanja putnici čije je agresivno ponašanje dovelo do preusmeravanja leta, uz zahtev za nadoknadu više od 5.000 funti nastalih troškova.

Koje su kazne u Srbiji za ugrožavanje bezbednosti na letu

Takođe, "Er Srbija" ima jasno definisana pravila za putnike neprihvatljivog ponašanja, koja u određenim slučajevima predviđaju zabranu putovanja na letovima kompanije u periodu od šest meseci do dve godine, u zavisnosti od težine i okolnosti incidenta.

- Pored stavljanja putnika odgovornih za incident na crnu listu, Er Srbija će tražiti i naknadu svih dodatnih troškova nastalih kao posledica ovakvih incidenata. Kao i u svakom sličnom slučaju, i povodom događaja na letu iz Monastira kompanija će postupati u skladu sa važećim propisima, svojim Opštim uslovima prevoza i pravilima koja se odnose na neprihvatljivo ponašanje putnika", saopštili su iz ove avio-kompanije.

Foto: Er Srbija

Napominju da bezbednost svakog leta zavisi i od odgovornog ponašanja putnika, zbog čega je poštovanje instrukcija posade i pravila tokom putovanja od ključnog značaja.

Upravo, jedna nepromišljena izjava ili postupak mogu pokrenuti ozbiljne bezbednosne procedure, odložiti let i uticati na veliki broj putnika.

- Er Srbija će i u ovom, kao i u svim sličnim slučajevima, postupati u skladu sa važećim propisima i svojim pravilima, sa bezbednošću putnika i posade kao najvišim prioritetom - zaključuju.

Kurir/ Blic