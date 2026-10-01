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Dok kod nas jutra polako postaju hladna, a kiša i sivilo najavljuju da je letu kraj, kupaći kostim definitivno ne mora još uvek u ormar.

Oktobar i novembar su zapravo tajni adut svih koji vole pametno da putuju, ovo period kada dobijate topli produžetak leta, ali po drastično nižim cenama.

Grčka

Oktobar u Grčkoj donosi savršenu ravnotežu za sve koji žele da produže leto bez sparnih vrućina i kilometarskih redova. Van sezone cene smeštaja i avio-karata značajno padaju, dok lokalna mesta ponovo poprimaju svoj autentični, opušteni ritam. Vreme je prijatno za istraživanje, a more zadržava letnju toplotu, pa je kupanje i dalje sasvim realna opcija za sunčane dane.

Santorini

Santorini u oktobru pruža priliku da njegove čuvene vidikovce i kaldrmisane ulice doživite u sasvim drugom svetlu. Uz prosečnu temperaturu vazduha od oko 21°C i temperaturu mora od 23°C, ovo je idealan period za šetnje uz vulkanske litice, obilazak kaldere i lagani odmor na plaži bez nepreglednih gužvi.

Bele kuće sa plavim kapcima na grčkom ostrvu Santorini Foto: Georgios Tsichlis / Alamy / Profimedia

Mikonos

Poznat po burnom noćnom životu, Mikonos van sezone otkriva svoju bogatu istoriju, tradiciju i prepoznatljivu arhitekturu. Sa prosečnom temperaturom vazduha oko 19°C i mora oko 22°C, ostrvo nudi prijatne dane za šetnje kroz Mikonos Grad i upoznavanje njegove mirnije, autentičnije strane.

Krf

Za ljubitelje istorije i gastronomije, oktobarski Krf nudi prijatnih 19°C u vazduhu i 22°C u moru. Umesto celodnevnog ležanja na plaži, ugodne jesenje temperature idealne su za lagane šetnje kroz Stari grad pod venecijanskim uticajem, obilazak starih tvrđava i uživanje u lokalnim specijalitetima.

Kefalonija

Kefalonija u oktobru spaja spektakularnu prirodu i mir. Uz prosečnu temperaturu vazduha od 18°C i iznenađujuće toplo more od oko 23°C, ovo ostrvo je odličan izbor za obilazak tradicionalnih sela i čuvene tirkizne plaže Mirtos bez uobičajene letnje vreve.

Foto: Pawel Kazmierczak / Alamy / Profimedia

Portugal (Madeira)

Madeira je savršeno utočište za sve koji žele da pobegnu od prvih jesenjih hladnoća, jer na ovom portugalskom arhipelagu u Atlantskom okeanu leto u septembru i oktobru još uvek ne popušta. Putovanje van glavne sezone donosi pristupačnije cene i znatno manje posetilaca na najpopularnijim atrakcijama.

Madeira

Zahvaljujući blagoj suptropskoj klimi, dnevne temperature na Madeiri u septembru i oktobru dostižu prijatnih 26°C (uz noćnih 20°C), dok se temperatura mora kreće oko 24°C. Ostrvo je poznato po jedinstvenim mikroklimama, pa u istom danu možete uživati u sunčanju na obali i istraživanju planinskih staza.

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Među glavnim atrakcijama izdvajaju se plaža Seišal sa crnim vulkanskim peskom, prirodni vulkanski bazeni Porto Moniza i bajkovita lovorova šuma Fanal u magli.

Egipat

Dok su letnje vrućine na Bliskom istoku često preintenzivne za opušten odmor, jesen i zima donose idealne uslove za boravak na Crvenom moru. Dnevne temperature u septembru i oktobru kreću se oko prijatnih 28-32°C, dok je more izuzetno toplo (26-28°C), pa je ovo savršen period za kupanje, ronjenje i istraživanje bez nepodnošljive sparine.

Foto: Profimedia

Odmori van sezone donose i znatno povoljnije aranžmane, pa se osmodnevni paketi na bazi Ol inkluziv usluge u popularnim letovalištima poput Šarm el Šeika mogu pronaći već od oko 595 evra po osobi.

Malta

Malta je neprikosnoveni favorit za kratki jesenji ili zimski beg na Mediteran. Sa ugodnim dnevnim temperaturama koje se u oktobru i novembru kreću između 20°C i 25°C, a zimi oko blagih 15°C, ostrvo nudi idealno vreme za obilazak istorijske Valete, šetnje uz obalu i istraživanje bogate kulture bez letnjih gužvi.

Budući da letovi i smeštaj van sezone značajno pojeftinjuju, četvorodnevni vikend-aranžmani sa uključenim doručkom i avio-prevozom mogu se rezervisati već od oko 195 evra po osobi, što je čini jednom od najpristupačnijih opcija za kasni odmor.

Foto: visitmalta / NTO Malta

Kipar

Kipar važi za najtoplije ostrvo u Evropi i glavnu destinaciju koja se pretražuje za produženo leto. Dok u ostalim delovima Evrope jesen uveliko vlada, na Kipru je oktobar praktično letnji mesec sa prosečnim dnevnim temperaturama vazduha od 27-29°C i izuzetno toplim morem od 25°C, pa je kupanje zagarantovano čak i u novembru.

Letovališta poput Aja Nape i Limasola van sezone nude znatno jeftiniji smeštaj i mirnije tirkizne plaže (poput čuvene Nisi plaže), dok su prijatnije večeri idealne za obilazak antičkih ruševina u Pafosu.