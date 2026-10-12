"Vidi, čiko, zagrlim!" Kristina i Nikola godinama su trpeli poraze, a onda su usvojili Viku: Devojčica jednim potezom pokazala šta je porodica (VIDEO)
- Kristina i Nikola dugo su čekali da postanu roditelji, a posle neuspešnih pokušaja vantelesne oplodnje odlučili su se za usvojenje.
- U njihov život tada je stigla Vika, devojčica iz Srbije koja je na snimku raznežila mnoge dok grli roditelje i govori: 'Vidi, čiko, zagrlim!'
"Vidi, čiko, zagrlim!"
Ove kratke reči male Vike raznežile su mnoge koji su pogledali snimak na kom devojčica ponosno pokazuje kako grli svoje roditelje. Vika je usvojena devojčica iz Srbije, a njena mama Kristina Janjović Dževerdanović svoju priču o majčinstvu i usvojenju otvoreno deli na društvenim mrežama.
Sa suprugom Nikolom dugo je čekala da postane roditelj. Posle neuspešnih pokušaja vantelesne oplodnje, odlučili su da krenu putem usvojenja - i tada je u njihov život stigla Vika.
Danas Kristina na profilu "Usvojena mama" deli njihove svakodnevne trenutke - igru, osmehe, nežnost i one male porodične scene koje možda deluju sasvim obično, ali za njih znače mnogo.
Na snimku mala Vika prilazi roditeljima, grli ih, a zatim se okreće prema kameri i ponosno pokazuje šta radi.
"Vidi, čiko, zagrlim!", kaže dok ih grli.
Snimak je privukao mnogo pažnje, a ljudi su u komentarima ostavljali brojne poruke podrške porodici.
I možda je upravo u tom malom zagrljaju cela njihova priča - dvoje ljudi koji su dugo čekali da postanu roditelji i jedna devojčica koja je čekala da pronađe svoje roditelje.
Nisu se pronašli slučajno. Pronašli su se onda kada su jedni drugima bili najpotrebniji - i postali porodica.