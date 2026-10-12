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"Vidi, čiko, zagrlim!"

Ove kratke reči male Vike raznežile su mnoge koji su pogledali snimak na kom devojčica ponosno pokazuje kako grli svoje roditelje. Vika je usvojena devojčica iz Srbije, a njena mama Kristina Janjović Dževerdanović svoju priču o majčinstvu i usvojenju otvoreno deli na društvenim mrežama.

Sa suprugom Nikolom dugo je čekala da postane roditelj. Posle neuspešnih pokušaja vantelesne oplodnje, odlučili su da krenu putem usvojenja - i tada je u njihov život stigla Vika.

Danas Kristina na profilu "Usvojena mama" deli njihove svakodnevne trenutke - igru, osmehe, nežnost i one male porodične scene koje možda deluju sasvim obično, ali za njih znače mnogo.

Na snimku mala Vika prilazi roditeljima, grli ih, a zatim se okreće prema kameri i ponosno pokazuje šta radi.

"Vidi, čiko, zagrlim!", kaže dok ih grli.

Snimak je privukao mnogo pažnje, a ljudi su u komentarima ostavljali brojne poruke podrške porodici.

I možda je upravo u tom malom zagrljaju cela njihova priča - dvoje ljudi koji su dugo čekali da postanu roditelji i jedna devojčica koja je čekala da pronađe svoje roditelje.

Nisu se pronašli slučajno. Pronašli su se onda kada su jedni drugima bili najpotrebniji - i postali porodica.

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