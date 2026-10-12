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Vremenske prilike poslednjih godina sve češće iznenađuju naglim promenama temperature, obilnim padavinama i snažnim olujama koje za sobom ostavljaju veliku materijalnu štetu. Smene godišnjih doba kao da se dešavaju u roku od nekoliko sati, pa se postavlja pitanje šta stoji iza sve izraženijih vremenskih ekstrema i da li će ovakve pojave postajati naša svakodnevica.

Da li su proleće i jesen definitivno nestali, koliko uopšte možemo da verujemo aplikacijama za prognozu na telefonu i šta nas čeka u narednom periodu, za emisiju "Puls Srbije vikend" govorio je Nedeljko Todorović, meterolog.

- Prva polovina jeseni je topla, središnji deo svežiji, a njen završetak, odnosno novembar, hladan. Stvar je u tome što promene vremenskih prilika, bilo da je reč o češćoj kiši ili čak snegu u novembru, nisu monotone i ne odvijaju se postepeno, iz dana u dan. Zbog promene cirkulacije, smene ciklona i anticiklona, kao i promena vazdušnog pritiska i naoblačenja, dolazi do naglih temperaturnih oscilacija. Tako je u četvrtak u Beogradu maksimalna temperatura bila 29,6 stepeni, dok je već sutradan hladan vazduh sa severa Evrope oborio temperaturu na 21 stepen - rekao je Todorović.

Nedeljko Todorović, meterolog Foto: Kurir Televizija

Jesen donosi sve češća zahlađenja

Kako je naveo, vremenske prilike u narednom periodu obeležiće smene toplijih i hladnijih dana, a meteorolog je objasnio šta nas očekuje nakon završetka miholjskog leta.

- Danas je taj hladan vazduh pomeren severnije, a novi tek pristiže. U međuvremenu, ciklon iz Sredozemlja donosi oblake i kišu, pa je zbog južnog strujanja ponovo otoplilo. Međutim, tokom noći ponovo stiže hladan vazduh sa severa, pa će sutra biti i desetak stepeni hladnije nego danas. Takve smene toplijeg i hladnijeg vremena karakteristične su za jesen, uz izuzetak miholjskog leta, kada vreme može da bude stabilno sedam do deset dana. Taj period je sada završen. Svako naredno naoblačenje i zahlađenje donosiće niže temperature. Iako se smenjuju topliji i hladniji dani, kada se sve sabere, temperature postepeno opadaju, u skladu s kalendarom - kaže on.

Meteorolog je otkrio kakvo nas vreme očekuje tokom narednih dana i da li će nakon pada temperature uslediti novi talas toplijeg vremena.

- Tokom noći i sutra stiže hladan vazduh, pa će u većini mesta biti od sedam do deset stepeni hladnije u odnosu na danas. Takvo vreme zadržaće se veći deo naredne sedmice, od ponedeljka, 12. oktobra, pa do 15. ili 16. oktobra. Maksimalne temperature biće ispod 20 stepeni, uglavnom između 14 i 19 stepeni. Minimalne temperature biće nešto više zbog oblačnosti, a očekuje nas promenljivo oblačno vreme. Padavina će biti veoma malo, uglavnom na jugu i jugoistoku Srbije. U Beogradu je veoma mala verovatnoća da na kratko padne kiša. Između 18. i 20. oktobra ponovo se očekuje blagi porast temperature, pa bi maksimalne vrednosti mogle da dostignu 20 ili 21 stepen. Ipak, to su kraći periodi toplijeg vremena. Nastaviće se smena toplijih i hladnijih dana, čime se postepeno približavamo zimi - objasnio je meteorolog.

Foto: Alex Linch/Shutterstock, RINA

Kako je voditeljka pomenula, često možemo da čujemo od građana da u jednom delu Beograda sija sunce, dok je samo desetak kilometara dalje pravi potop.

- To je tipična letnja situacija, kada se javljaju lokalni pljuskovi. Grmi, pada jaka kiša i dolazi do plavljenja pojedinih delova grada, kao što smo viđali na Novom Beogradu i u Zemunu, dok se na drugom kraju, prema Voždovcu, Kaluđerici ili Zvezdari, vidi samo oblak koji se crni. To je karakteristika letnjih padavina. Kako se približavamo zimi, pljuskovi su sve ređi, a padavine su uglavnom dugotrajnije - kiša može da pada nekoliko sati, pa čak i dan ili dva. Po karakteristikama padavina, najverovatnije smo već ušli u hladnu polovinu godine. U Srbiji i unutrašnjosti Balkana sada uglavnom neće biti pljuskova i grmljavine, osim što su takve pojave moguće na krajnjem jugu. Očekuje se obična kiša. Nasuprot tome, u Sredozemlju, odnosno nad Italijom, Jadranom i Egejem, počinju pljuskovi i grmljavine. Kada se takve pojave premeste u Sredozemlje, to je jedan od pokazatelja da ulazimo u hladnu polovinu godine - rekao je Todorović.

Kakvo nas vreme čeka do kraja oktobra?

Meteorolog je upozorio na izostanak ozbiljnijih padavina i objasnio kako će se vremenske prilike menjati u narednim nedeljama.

- Nažalost, iza nas je dug period sušnog vremena, pa nedostaje i kiše i vode. Za sada se ne nazire ozbiljnija promena koja bi donela obilnije, dugotrajne padavine tokom nekoliko dana i bar donekle popravila situaciju, posebno kada je reč o poljoprivredi, jer je zemljište suvo, a predstoji jesenja setva. Ne očekuje se takva promena. Cikloni će se uglavnom kretati severnije, prema Skandinaviji, ili će ostajati u Sredozemlju. Zato se bar do kraja oktobra ne nazire ozbiljnije pogoršanje vremena koje bi donelo obilniju kišu. Što se tiče padavina, u narednom periodu nećemo dobijati ni crvena ni narandžasta upozorenja. Ni temperature neće predstavljati neki poseban ekstrem. Tokom naredne sedmice maksimalne temperature od 14 do 18, odnosno 19 stepeni biće oko prosečnih vrednosti za ovo doba godine. Trenutno se prosečne maksimalne temperature kreću oko 19 stepeni, a zatim postepeno opadaju. Krajem oktobra prosek je oko 15 ili 16 stepeni. Polako ulazimo u pravu jesen - kaže on.

Kako nagli pad temperature može da utiče i na zdravlje građana, na pitanje koje grupe ljudi najviše osećaju takve promene za Kurir TV odgovorio je meteorolog.

- Promene vremena najviše osećaju tipične meteoropate, naročito pred promenu vremenskih prilika. Kada počne da duva južni vetar i dođe do porasta temperature, mnogi osećaju tegobe. Kada prođe atmosferski front i počne kiša, često dolazi do olakšanja. To nije povezano isključivo sa meteorološkim parametrima, već i sa promenama jonizacije u atmosferi, koja je povezana sa strukturom atmosfere. Sve je to međusobno povezano, a građani promene najčešće primećuju kroz promenu vremenskih prilika. Na mapi ne piše tačno o kojoj situaciji je reč, ali vidim da prikazuje prognozu padavina za sutra pre podne. Zona padavina trenutno se nalazi nad južnom Mađarskom, Slavonijom i zapadnom Bosnom. Tokom noći premeštaće se preko istočne Bosne, a iz Slavonije će stići u Vojvodinu i Beograd, da bi se sutradan pomerala dalje ka jugu i jugoistoku Srbije.

Foto: Boba Nikolić

- Prema prikazanoj situaciji, reč je o terminu oko 14 časova. Pre toga će padavine zahvatiti Vojvodinu i područje prema Mađarskoj. Tokom popodneva oblačnost će se povlačiti ka jugoistoku. U Vojvodini bi kiša trebalo da prestane kasno pre podne, a u Beogradu oko 13 ili 14 časova. Najpre će padati slaba kiša, a količina padavina neće biti velika. Zbog toga smatram da oznake za grmljavinu na mapi nisu sasvim odgovarajuće, jer se očekuju znatno slabije padavine - rekao je.

Iako se već spekuliše o tome kakva nas zima očekuje, meteorolog Nedeljko Todorović objasnio je kada bi sneg mogao da se pojavi i zbog čega dugoročne prognoze treba uzeti sa rezervom.

- Kada govorimo o prvom snegu, kao orijentir možemo uzeti 24. novembar, kada su, uslovno rečeno, šanse da snega ne bude i da ga bude približno jednake. Pre tog datuma veća je verovatnoća da snega neće biti, a posle njega raste mogućnost da se pojavi. Ipak, pouzdane prognoze za tako dug period nema. Različiti izvori imaju različite argumente, a neki samo prenose prognoze drugih. Zato takvim najavama ne treba verovati bez rezerve. Zaista su nepouzdane. Kod nas zimi obično imamo smenu kiše, snega, suvog vremena i magle. To je karakteristično za našu zimu - za Kurir televiziju, zaključio je meteorolog Todorović.

03:00 NAGLI PREOKRETI, PLJUSKOVI I PAD TEMPERATURE! Meteorolog Todorović za Kurir TV najavio šta nas čeka do kraja oktobra: "Prvi sneg možemo očekivati ovog datuma" Izvor: Kurir televizija

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