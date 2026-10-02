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Mržnja i netrpeljivost mogu čoveka da udalje od mira, porodice i vere, a priča koja se poslednjih dana deli društvenim mrežama upravo kroz sudbinu jednog starca govori o tome koliko oproštaj može da promeni čoveka.

Priča nepoznatog autora, koja se deli po društvenim mrežama, govori o starcu Tomislavu koji godinama nosi mržnju prema komšiji Milutinu, sve dok mu razgovor sa duhovnikom ne pomogne da shvati da ga upravo ta mržnja najviše razara.

Tomislav se povukao u sebe

Tekst koji korisnici masovno dele, prenosimo u celosti:

"U malom planinskom selu živeo je starac po imenu Tomislav Toma. Meštani su ga pamtili kao blagog čoveka, ali poslednjih godina Tomislav se povukao u sebe. Njegovo lice, nekada vedro, postalo je mračno, a oči hladne. Razlog tome bio je dugogodišnji sukob sa komšijom Milutinom oko parčeta zemlje i stare porodične nesloge.

Što je vreme više prolazilo, Tomina netrpeljivost prema Milutinu prerastala je u duboku, ukorenjenu mržnju. Svaki pogled preko plota budio je u njemu bes. Prestao je da ide u crkvu, jer nije mogao da izgovori reči Molitve Gospodnje: "I oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim..." Znao je da bi lagao i sebe i Boga.

Potražio pomoć kod lekara

Tomislav je počeo da slabi. Mučila ga je nesanica, u grudima ga je stezalo, a hrana mu je postala bljutava. Otišao je kod lekara u varoš, ali pregledi nisu pokazivali nikakvu telesnu bolest.

Foto: Profimedia

"Tvoje telo je zdravo, Tomislave", rekao mu je stari lekar, "ali ti kopniš iznutra. Kao da te nešto živog jede."

Uplašen za svoj život, Tomislav je odlučio da poseti obližnji manastir posvećen Svetom Jovanu Krstitelju. Tamo je živeo starac Arsenije, duhovnik nadaleko poznat po svojoj mudrosti i daru prepoznavanja ljudskih patnji.

Kada je Tomislav seo ispred manastirske kelije, starac ga je dugo posmatrao blagim, ali prodornim pogledom.

"Mržnja je karcinom duše"

"Oče", izustio je Tomislav teškim glasom, "Došao sam jer umirem, a lekari ne znaju šta mi je. Svaki dan osećam kako mi snaga otiče."

Starac Arsenije uzdahnu i tiho reče:

"Znaju lekari za telesne bolesti, moj Tomislave. Ali tvoja bolest je drugačija. Mržnja je karcinom duše. Ona počinje kao jedna mala, nevažna misao uvređenosti, ali ako je ne ispovediš i ne iščupaš molitvom, ona pušta metastaze. Napada tvoju radost, tvoj mir, tvoju sposobnost da voliš, i na kraju uništava i samo telo."

Tomislav je ćutao, a suze su mu navirale na oči. Znao je da je starac pogodio pravo u metu.

"Kako da se izlečim, oče? Pokušao sam da zaboravim, ali bes je jači od mene."

"Karcinom se ne leči zaboravom, već radikalnim rezom," odgovorio je duhovnik. "Taj rez u hrišćanstvu zove se oproštaj. Moraš prestati da hraniš tu bolest svojim pravednim gnevom. Idi kući, padni na kolena pered Bogom, moli se za Milutinovo zdravlje, a zatim idi i zatraži mir od njega."

Povratak kući bio je najteži deo Tominog puta. Sujeta i ponos su urlali u njemu, govoreći mu da je Milutin kriv i da on prvi treba da dođe. Ali reči starca Arsenija o karcinomu koji mu izjeda dušu odzvanjale su u njegovoj glavi. Tomislav je shvatio: držeći mržnju, on je pio otrov i nadao se da će komšija umreti.

Pao je na kolena

Te večeri, Tomislav je upalio kandilo ispred ikone Svetog Nikole, svoje krsne slave. Prvi put posle mnogo godina, pao je na kolena.

"Gospode Isuse Hriste, Sine Božiji, pomiluj me grešnog. Isceli moju dugogodišnju ranu i očisti moju dušu od ovog mraka. Blagoslovi komšiju moga Milutina i daruj mu mir."

Kako je izgovarao ove reči, Tomislav je osetio užasan unutrašnji otpor, kao da se nešto fizički kida u njegovim grudima. Ali nastavio je da se moli kroz suze, sve dok grč u srcu nije popustio. Po prvi put nakon mnogo godina, zaspao je mirnim, dubokim snom.

Sutradan ujutru, pre nego što je ponos ponovo mogao da preuzme kontrolu, Tomislav je prešao preko dvorišta i pokucao na Milutinova vrata. Kada je Milutin otvorio, ugledao je Tomine ispružene ruke i oči pune suza.

"Milutine, brate u Hristu, oprosti mi za sve godine gneva i teških reči. Ja tebi sve opraštam."

Milutin, zatečen prizorom, zanemeo je na trenutak. Gledao je svog starog neprijatelja, ali ispred sebe više nije video zlog čoveka, već isceljenog brata. Oči su mu zasuzile, pružio je ruku i snažno ga zagrlio.

Kada je Tomislav nekoliko nedelja kasnije ponovo posetio manastir, starac Arsenije ga je dočekao sa osmehom. Tomino lice je ponovo sijalo onom starom, blagom svetlošću, a korak mu je bio lak.

"Vidiš li, čedo", reče mu starac polažući ruku na njegovo rame. "Hristos je veliki lekar. Kada si izbacio otrov mržnje, u tvoju dušu se uselio Duh Sveti. Čuvaj taj mir, jer zdrava duša je najveći blagoslov koji čovek može imati na ovoj zemlji."