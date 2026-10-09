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• Novi dizajn, novi enterijer, novo ime – početkom 2027. godine, novi ID. Tiguan naslediće modele ID.4 i ID.5, kojih je do sada proizvedeno više od 950.000 primeraka.

• Na nivou klase iznad – enterijer modela ID. Tiguan donosi potpuno novo okruženje digitalnih ekrana, uključujući ekran za suvozača, nove „Retro“ prikaze za digitalni kokpit i infotainment sistem, kao i izuzetan kvalitet materijala.

• Visoka funkcionalnost u svakodnevnoj upotrebi – ID. Tiguan nudi obilje prostora za pet osoba, kao i nove praktične funkcije, među kojima je i prednji prtljažni prostor.

• Napredne tehnologije za podršku vozaču – funkcije poput vožnje jednom pedalom i sistema Connected Travel Assist, sa prepoznavanjem semafora, čine vožnju jednostavnijom.

• Električno vozilo za udobna putovanja – masaža i ventilacija sedišta, kao i Harman Kardon ozvučenje, dostupni su kao deo dodatne opreme.

• Efikasan i snažan – pogonski sistemi snage do 220 kW (299 KS) omogućavaju autonomiju do 600 km i maksimalnu dozvoljenu masu prikolice do 2,0 tone. Novi ID. Tiguan: električni SUV nove generacije

Volfsburg – Volkswagen predstavlja novi ID. Tiguan, jedan od ključnih električnih modela koji će obeležiti naredne godine za ovaj brend. Novi svestrani SUV iz visokoserijskog segmenta srednje veličine nasleđuje modele ID.4 i ID.5. Njegovo najprepoznatljivije obeležje je potpuno redizajnirana spoljašnjost, koja ostavlja utisak vozila iz klase iznad. Taj utisak dosledno se nastavlja i u izuzetno kvalitetnom enterijeru, u kojem su unapređeni materijali doneli značajan iskorak u kvalitetu, uz potpuno novo i intuitivno organizovano okruženje kokpita. Po prvi put, novi SUV biće dostupan i sa ekranom za suvozača. Potpuno električni ID. Tiguan stiže na tržište već početkom 2027. godine, paralelno sa aktuelnim Tiguanom, koji je dostupan sa benzinskim, dizel i hibridnim pogonima.

Thomas Schäfer, izvršni direktor brenda Volkswagen, rukovodilac Brand Group Core i član Uprave Grupe, izjavio je: * „Tiguan je naš najprodavaniji model na svetu, dok su ID.4 i ID.5 među našim najuspešnijim električnim automobilima. ID. Tiguan objedinjuje ove dve uspešne priče. Odlikuju ga čist i samouveren dizajn, prisustvo vozila iz klase iznad, intuitivno upravljanje i, zahvaljujući platformi MEB+, autonomija do 600 kilometara. Time postavljamo nova merila za naše električne SUV modele proizvedene u Nemačkoj. Zajedno sa Tiguanom iz Volfsburga, ID. Tiguan iz Emdena čini jedan od najsnažnijih SUV tandema u Evropi.“ Autonomija do 600 km i kapacitet vuče do 2.000 kg Volkswagen će ponuditi ID. Tiguan sa tri nivoa snage:

• verzija sa pogonom na zadnje točkove, snagom od 140 kW (190 KS) i baterijom kapaciteta 58 kWh;

• verzija sa pogonom na zadnje točkove, snagom od 210 kW (286 KS) i baterijom kapaciteta 77 kWh;

• verzija sa pogonom na sva četiri točka 4MOTION, snagom od 220 kW (299 KS) i baterijom kapaciteta 77 kWh.

U zavisnosti od snage pogonskog sistema i kapaciteta baterije, autonomija prema WLTP standardu iznosiće do 600 km. Istovremeno, model se ističe visokom funkcionalnošću u svakodnevnoj upotrebi. Dozvoljena masa prikolice iznosi do 1.800 kg kod verzije sa baterijom od 58 kWh, odnosno do 2.000 kg kod verzije sa baterijom od 77 kWh. Dodatnu praktičnost obezbeđuju prednji prtljažni prostor zapremine 32 litra i zadnji prtljažnik zapremine do 534 litra. U skladu sa različitim potrebama kupaca, ID. Tiguan biće dostupan u četiri paketa opreme: Trend, Life, Style i R-Line, koji obuhvataju različite nivoe funkcionalnosti, udobnosti i sportskog karaktera. 2 / 5



Unapređenja vidljiva na svakom koraku Volkswagen je tokom razvoja novog modela ID. Tiguan posebnu pažnju posvetio željama kupaca, uvodeći brojna unapređenja i napredne tehnologije. Jedna od najvažnijih novina u kokpitu jeste ekran za suvozača, dijagonale 12 inča (30,5 cm), koji se po prvi put pojavljuje u jednom Volkswagen modelu namenjenom evropskom tržištu. Novi su i ekran za vozača, odnosno Digital Cockpit, dijagonale 10 inča (25,4 cm), kao i centralni ekran infotainment sistema dijagonale 15 inča (38,1 cm). Zajedno, ovi ekrani stvaraju povezanu digitalnu celinu koja posebno suvozaču otvara nove mogućnosti. On može da koristi multimedijalne sadržaje, pristupa informacijama i igra igrice, bez ometanja vozača. Zahvaljujući režimu privatnosti, ekran suvozača nije vidljiv vozaču, slično načinu rada ekrana sa zaštitom privatnosti na laptopovima. U ovom režimu suvozač može da sluša zvuk putem svojih povezanih Bluetooth slušalica.

Novi dizajnerski jezik Jedna od ključnih vrednosti brenda Volkswagen jeste prepoznatljiv, kvalitetan i bezvremenski dizajn. Novi ID. Tiguan u potpunosti odražava ovaj pristup. Dizajnerski jezik Pure Positive značajno je uticao na izgled spoljašnjosti. Mekše, krosover linije prethodnika ustupile su mesto snažnijem SUV dizajnu sa izraženijim vizuelnim prisustvom. Precizne linije i jasno definisane površine dodatno naglašavaju stabilnost i kvalitet, dajući vozilu izgled koji asocira na premijum segment. Još jedna novina je povratak klasičnim spoljašnjim ručicama vrata koje se povlače, umesto rešenja integrisanih u karoseriju. Enterijer na premijum nivou

Foto: Promo



Enterijer odlikuju čist i kvalitetan dizajn, intuitivno upravljanje, pažljivo odabrani materijali i atmosfera koja pruža osećaj dobrodošlice. Utisak dodatno upotpunjuju elegantni svetlosni efekti. Kombinacija dizajna, materijala i pažljivo odabrane palete boja stvara ambijent koji podiže standarde i približava model segmentu iznad.

Intuitivno upravljanje Volkswagen je u novom modelu ID. Tiguan primenio jasno definisanu logiku upravljanja. Važne funkcije ponovo su dostupne putem fizičkih tastera, postavljenih na mestima na kojima ih vozač intuitivno očekuje. Dobar primer je upravljanje klima-uređajem: osnovne funkcije sada se kontrolišu putem niza tastera na centralnoj konzoli. Unutrašnje ručice za otvaranje vrata takođe su redizajnirane kako bi ergonomski bolje odgovarale šaci. Na vozačevoj strani unapređen je i panel u vratima za upravljanje sa sva četiri električna podizača prozora. Podešavanje jačine zvuka i promena radio-stanice ili numere prvenstveno se obavljaju putem intuitivno dostupnog kontrolera na centralnoj konzoli. U prednjem delu kabine nalaze se i dve površine za bežično punjenje, usklađene sa standardom Qi2. Integrisani magnetni prstenovi omogućavaju precizno pozicioniranje i stabilno postavljanje kompatibilnih pametnih telefona.

Nov je i multifunkcionalni upravljač sa fizičkim tasterima, koji zamenjuju dosadašnje komande osetljive na dodir. Novi „Retro“ prikazi Uprkos naglasku na funkcionalnosti, Volkswagen je u novi ID. Tiguan uneo i dozu zabave kroz potpuno nove „Retro“ prikaze, razvijene posebno za ovaj model. Kada vozač aktivira funkciju „Retro“ putem tastera „View“ na multifunkcionalnom upravljaču, u okviru Digital Cockpit ekrana pojavljuju se prepoznatljivi plavo-crveni instrumenti modela Golf IV. Na levoj strani nalazi se klasični brzinomer, dok je na desnoj stilizovani obrtomer. Umesto broja obrtaja motora, ovaj instrument prikazuje tok energije u pogonskom sistemu.

Po prvi put, moguće je personalizovati i odgovarajući „Retro“ prikaz na centralnom ekranu infotainment sistema. Vozač može da izabere jedan od šest Volkswagen modela koji će biti prikazani u virtuelnoj garaži: Golf I, Golf II Country, Golf IV, Tiguan I, Race Touareg i Buba (Beetle). Inovativne tehnologije i dodatna oprema Novi ID. Tiguan donosi savremene sisteme za pomoć vozaču, unapređenje vožnje i povećanje udobnosti. Među njima su serijska funkcija vožnje jednom pedalom, koja omogućava snažno usporavanje isključivo otpuštanjem papučice gasa, kao i novi sistem Connected Travel Assist. On, između ostalog, omogućava asistirano menjanje saobraćajne trake na autoputu i automatsko zaustavljanje vozila na crvenom svetlu semafora. U ponudi dodatne opreme naći će se i prednja sedišta sa električnim podešavanjem, funkcijama masaže, memorije položaja i ventilacije, kao i vrhunski Harman Kardon audio-sistem snage 480 W. Dostupan će biti i panoramski krov.

Foto: Promo

Promišljena rešenja do najsitnijih detalja Među praktičnim novinama ističe se Digital Key, koji omogućava otključavanje, zaključavanje i pokretanje vozila pomoću kompatibilnog pametnog telefona.

Digitalni ključ može se jednostavno podeliti i sa članovima porodice, prijateljima ili kolegama putem Volkswagen aplikacije, SMS poruka, servisa za razmenu poruka ili imejla. Još jedno praktično rešenje je PowerSocket za funkciju Vehicle-to-Load (V2L). Ovaj adapter jednostavno se priključuje na priključak za punjenje modela ID. Tiguan i omogućava napajanje različitih električnih uređaja, od električnih roštilja do električnih bicikala.

Foto: Promo