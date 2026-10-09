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O pozadini ovih dešavanja, sprezi unutrašnjeg i spoljnog faktora, kao i o metodama takozvanih obojenih revolucija, u emisiji "Jutro" na Kurir televiziji govorili su politički filozof Dragoljub Kojičić i advokat Branko Pavlović.

Povodom navoda da je Devenport, inače nekadašnji diplomata u Moskvi, bio povezan sa britanskom obaveštajnom službom MI6, Kojičić napominje da dolazak diplomatskih predstavnika sa specijalnim zadacima nije novost u geopolitici.

- Nije nikakvo iznenađenje što se u diplomatsku službu u inostranstvu često šalju pripadnici obaveštajnih službi, ili barem ljudi detaljno instruisani da obavljaju taj posao bez zvazeče legitimacije. Kada je reč o dolasku Majkla Devenporta, to treba posmatrati u kontekstu dolaska Srpske napredne stranke na vlast. Iako se ovde prvenstveno radi o interesima Velike Britanije, takve poteze ne možemo posmatrati uopšteno - uvek se neko izdvaja. On je poslat u trenutku izbornog trijumfa Aleksandra Vučića, jer je bilo jasno da sledi konsolidacija patriotske i državotvorne politike i da se strani faktori više neće moći ponašati kao ranije - započeo je Kojičić.

Dragoljub Kojičić, politički filozof Foto: Kurir Televizija

Od afere "Tamnava" do geostrateškog rivalstva na Balkanu

Kao jedan od prvih konkretnih primera delovanja iz tog perioda izdvaja se saradnja sa NVO sektorom i lansiranje afere u vezi sa tenderom za ispumpavanje vode iz poplavljenog kopa "Tamnava-Zapadno polje" 2014. godine. Iako je Balkanska istraživačka mreža (BIRN) tvrdila da izabrane firme ne ispunjavaju uslove, a opozicioni mediji to masovno preneli, sama Svetska banka, koja je finansirala projekat - zvanično je potvrdila da je tender sproveden potpuno po propisima.

Osvrćući se na Devenportovu prošlost i tadašnje poteze zapadnih centara moći, Pavlović je napravio paralelu između prvobitnih pritisaka i današnjih pokušaja destabilizacije.

- Prvo se treba prisetiti gde je Devenport radio pre nego što je imenovan za ambasadora u Srbiji. Radio je u građanskim inicijativama, gde su ga ljudi posmatrali kao sasvim prosečnu osobu, da bi odjednom postao ambasador. Druga stvar, mora se napraviti jasna razlika između 2014. godine i današnjeg trenutka. Tada su vršili pritisak na Vučića - ne sa željom da ga stvarno smene, već kako bi ga primorali da izlazi u susret zapadnim interesima. Danas je fokus više na njegovom rušenju, i to rade protivustavno i protivzakonito. Postoji i treća dimenzija: svaki put kada Britanci procene da je uticaj Nemačke na Balkanu, pa i u samoj Srbiji, postao prevelik, oni se tome oštro protivstave i počinju da 'podmeću noge'.

03:46 Branko Pavlović: Vršili pritisak na Vučića, sada žele da ga ruše Izvor: Kurir televizija

Faze obojene revolucije i očekivanja od predstojećih izbora

Govoreći o kontinuitetu takvog delovanja i mehanizmima koji se primenjuju na terenu, Kojičić naglašava da je Srbija poslužila kao ogledno dobro za primenu specifičnih političkih modela pritiska.

- Interesantno je da je Srbija poslužila kao idealan poligon i pokazni primer za kreatore takozvanih obojenih revolucija. Kod nas se to jasno videlo kroz delovanje plenuma, sa ciljem da se sprovede nelegitimna i destruktivna volja. Oni deluju po fazama: prva je bila instaliranje Devenporta, gde su pokušali sa pretnjama verujući da će vlast pokleknuti. Međutim, pošto Vučić nije takvog habitusa, već se pokazao kao tvrd orah, prešli su na drugu fazu. Sve se odvija stepenasto, pa je sada pravo pitanje na kom se stepenu nalazimo i kako su nas procenili. Zato smatram da su ovi izbori presudni - da im se pošalje jasna poruka, što bi se narodski reklo: 'džabe ste krečili'. Oni Vučiću zapravo nemaju šta konkretno da zamere, pa se hvataju za apstraktne stvari.

Analizirajući političke opcije i raspored snaga u susret izbornom raspletu 25. oktobra, Pavlović se osvrnuo na poziciju Brisela, ali i na delovanje opozicionih grupacija.

Branko Pavlović, pravnik Foto: Kurir Televizija

- Vučić je na strateškom putu ka Evropskoj uniji, tako da Brisel neće biti mnogo tužan, iako on sada neće moći da dovede vladu koja bi bespogovorno slušala sve što odatle stiže. Istraživanja javnog mnjenja pokazuju da su uspeli, jer imamo dve vodeće grupacije od kojih je jedna na tom strateškom putu ka EU, dok se druga zalaže za bezuslovno slušanje Brisela. U svemu tome, svakako je ključno sačuvati ustavnost i zakonitost. Uopšte nije ubedljivo kada takozvana 'studentska lista' tvrdi da će to sprovesti, jer su u protekle skoro dve godine pokazali da krše brojna Ustavom garantovana ljudska prava. Njima su Ustav i zakoni samo puka poštapalica, a takav pristup u startu isključuje demokratiju - rekao je Pavlović.

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Kurir.rs

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