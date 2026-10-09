Politika
UŽIVO VUČIĆ OBILAZI ŠUMADIJU! Evo nas u selu Misača, pogledajte kako fenomenalno izgleda i kako Srbija postaje bogatija i lepša (VIDEO)
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Aleksandar Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", krenuo je u obilazak Šumadije pred večerašnji veliki skup u Kragujevcu.
Predsednik se obratio građanima iz svoje "škode", i govorio je o debatama sa blokaderima i rezultatima pogubne politike onih koji hoće da se vrate na vlast.
Vučić u selu Misača
Vučić je prvo stigao u selo Misača, gde je razgovarao sa radnicima, a mnogi su ga uz put pozdravljali.
- Evo nas ovde u selu Misača u srcu Šumadije. Ovo je put koji smo, ako se sećate ranije obećali. To je Rogača-Ranilović-Misača-Aranđelovac. Pogledajte kako fenomenalno izgleda i kako Srbija postaje bogatija i lepša i ništa ne postoji što selo ulepša kao dobar put. Ovako Srbija napreduje, Srbija raste - rekao je on.
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