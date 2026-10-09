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Aleksandar Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", krenuo je u obilazak Šumadije pred večerašnji veliki skup u Kragujevcu.

Predsednik se obratio građanima iz svoje "škode", i govorio je o debatama sa blokaderima i rezultatima pogubne politike onih koji hoće da se vrate na vlast.

Vučić u selu Misača

Vučić je prvo stigao u selo Misača, gde je razgovarao sa radnicima, a mnogi su ga uz put pozdravljali.

- Evo nas ovde u selu Misača u srcu Šumadije. Ovo je put koji smo, ako se sećate ranije obećali. To je Rogača-Ranilović-Misača-Aranđelovac. Pogledajte kako fenomenalno izgleda i kako Srbija postaje bogatija i lepša i ništa ne postoji što selo ulepša kao dobar put. Ovako Srbija napreduje, Srbija raste - rekao je on.

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