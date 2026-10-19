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Sezona krsnih slava počinje već od oktobra, a sa njom i pripreme za jedan od najvažnijih porodičnih i duhovnih praznika u srpskoj pravoslavnoj tradiciji. Dok domaćini planiraju trpezu, pozivaju goste i pripremaju kuću, sveštenici podsećaju da su molitva, vera i poštovanje običaja suština slave, a ne raskošna gozba i preterivanje u jelu i piću, uz posebno upozorenje da se posne slave nikako ne smeju slaviti mrsnom trpezom.

Pravoslavni vernici sutra obeležavaju Srđevdan, a onda sledi i Sveta Petka 27. oktobra i Sveti Luka 31, jedna od najvećih slava s kojom počinje period brojnih velikih praznika koji se nastavljaju tokom novembra, decembra i januara.

Prečasni protonamesnik inž. Hadži Željko Jovanović kaže za Kurir da desetak dana pre krsne slave parohijski sveštenik najavljuje dolazak u kuću domaćina da osveti vodicu.

- To treba da bude poseban dan kada u dom ulazi veliki blagoslov i zato treba svi ukućani da budu prisutni, da sačekaju sveštenika, da uzmu blagoslov i učestvuju u molitvi. Treba da porazgovaraju s njim o duhovnim temama i tada polako radost slave ulazi u njihov dom - objašnjava Jovanović i dodaje:

Jovanović u crkvi Foto: Privatna arhiva

- Slavsku sveću takođe treba nabaviti pre slave i treba je kupiti u crkvi ili crkvenim prodavnicama, jer su osveštane. Treba da bude od čistog voska jer će najduže i najbolje goreti.

Obavezno slavsko žito, kolač i vino

Sveštenik kaže da pored sveće domaćini treba da obezbede i slavsko žito, kolač i vino.

- Žito se sprema u spomen onih koji su preminuli, bake, deke, očevi koji su slavili tu slavu ali su se upokojili. Kao zrno žita koje stavite u zemlju i iz njega nikne novi klas tako će i naši upokojeni ponovo vaskrsnuti u Hristu.

Slavsko žito je obavezno na slavama Foto: Shutterstock

Jovanović kaže i da je važno nedelju dana pre slave pozvati goste i podsetiti ih na datum i satnicu.

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- Treba se truditi da gosti budu pobožni, molitveni ljudi sa kojima će se domaćin pomoliti pre obedovanja, pročitati akast svetitelju. Slava ne treba da se pretvori u politički miting gde se gosti ne vide u dimu od cigareta. U kući treba da miriše tamjan i da se priča o domaćinskim i hrišćanskim stvarima.

- Ono što je takođe jako važno je da pravoslavni hrišćani vode računa da li slava pada u vreme četiri velika posta ili da li je to sreda ili petak kada se takođe posti. Tada obavezno spremamo posnu trpezu jer ako ne spremamo posno onda mi ne spremamo našu slavu, već ugađamo sopstvenom trbuhu. Posne slave nikako ne treba slaviti mrsno.

Foto: Ana Paunković