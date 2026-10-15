Od 8. septembra 2026. godine aplikacija Petrol GO dostupna je i u Srbiji, koja je tako postala treće tržište na kojem je aplikacija prisutna.

Korisnici putem aplikacije mogu da plaćaju gorivo i kafu bez odlaska na kasu, kao i da koriste Petrol klub karticu i pripadajuće pogodnosti direktno na svom telefonu.

Iza ovog lansiranja stoji više od godinu dana zajedničkog rada brojnih timova iz kompanija Petrol d.d. i Petrol d.o.o. Beograd. Pre uvođenja aplikacije bilo je potrebno uspostaviti i prilagoditi niz ključnih procesa, od podataka o korisnicima i Petrol kluba do plaćanja, fiskalizacije, integracija, korisničke podrške i procesa na prodajnim mestima. U projektu je učestvovalo 17 timova i stručnih oblasti iz Petrol d.d. i Petrol d.o.o. Beograd, zbog čega je lansiranje rezultat zaista široke saradnje poslovnih i IT timova.