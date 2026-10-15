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Maja Crnogorac Đurić, blokaderka iz Predškolske ustanove "Sima Milošević" u Zemunu sa više od 15 godina radnog staža, preko noći je postala jurišnica antidržavnog blokaderskog pokreta!

Ono što je posebno zgrozilo javnost jeste činjenica da je upravo ona napravila neformalnu grupu "Predškolski krug", čime je u mrežu političkih mešetarenja bestidno uvukla predškolske ustanove i decu koja još uvek ne znaju ni da čitaju ni da pišu!

Ovu ostrašćenu aktivistkinju očigledno nije nimalo sramota da najmlađe koristi kao živi štit za ostvarivanje sopstvenih političkih ambicija.

Seje paniku među građanima

Nakon što je dečje vrtiće u Zemunu pokušala da pretvori u poligon za političke manipulacije, ovaj večiti sistemski kadar sada krstari po Srbiji i seje paniku među građanima Požarevca i Kragujevca, propovedajući o nekakvim referendumima i bitkama za opstanak.

Surova je istina da je Maja Crnogorac Đurić samo još jedna u nizu kompromitovanih figura sa "blokaderske liste" koja beskrupulozno zloupotrebljava sopstvenu struku i najmlađe sugrađane kako bi se po svaku cenu dokopala jeftinih političkih poena!

(Kurir.rs)

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