profesorom Dušanom Veljkovićem, iznenadio sam se kad je izneo stav da će opcija kojoj pripada, ukoliko se nekim čudom domogne vlasti, pregovarati o budućem statusu Kosova sa Evropskom unijom. Najiskrenije, pomislio sam da je profesor neiskusan u politici, te da je i činjenica da je profesor Hemijskog fakulteta, što nema baš mnogo veze s pravom i politikom, uzročnik njegove izjave koja je, u najmanju ruku, sporna. Ko veli, čovek se ne razume šta je to status neke teritorije, pa može da mu se oprosti takva kardinalna greška. No, on je tu tezu ponovio u više navrata, što mi je dodatno zaparalo uši, pa sam profesoru morao da pojasnim da nije moguće pregovarati o statusu dela naše teritorije, jer Ustavom Republike Srbije Kosovo i Metohija su neotuđivi deo Srbije, pa je takav vid pregovora apsolutno nemoguć. Ipak, da je takav stav koji je profesor Veljković na Radio Beogradu izneo zapravo stav tzv. Studentske liste, potvrdio je isto veče Aleksandar Baucal, takođe predstavnik tzv. Studentske liste, u debati na RTS sa Anom Brnabić. Tada mi je zapravo sve postalo jasno i sada je sasvim očigledno da je stav tzv. Studentske liste u vezi s Kosovom i Metohijom zapravo ono što dugi niz godina zagovara antisrpski nevladin sektor, koji suštinski stoji iza tzv. Studentske liste, a to je da s vremenom pristanemo na secesiju južne pokrajine. Na neki način, dobro je da su se pred same izbore razotkrili, ali toga narod mora da bude svestan, jer bilo kakvo prihvatanje s naše strane da vodimo pregovore o budućem statusu KiM, što je samo po sebi samoubistvo jer time se u startu odričete Ustava Srbije i prihvatate mogućnost da u nekom momentu KiM tretirate kao moguću nezavisnu državu koju ćete kao takvu kroz pregovore o statusu i priznati. To je baš ono što Aljbin Kurti jedva čeka da čuje od neke političke grupacije u Srbiji i baš zato je pružio neverovatnu podršku, kako medijsku, tako i logističku, kroz određene albanske partije koje će izaći na naše izbore, tzv. Studentskoj listi. Započinjanje pregovora o statutu Kosova s naše strane je najbolji mogući poklon za Aljbina Kurtija i sve zapadnoevropske zemlje koje konstantno pritiskaju Srbiju da prizna nezavisnost Kosova. Otuda je ovo pisanije upozorenje našoj javnosti da dobro razmisli kad krene na glasanje, jer bar u vezi sa ovom temom zec je isteran iz šume što se tiče tzv. Studentske liste... Možete samo da zamislite šta može sve na pamet da im padne kad govorimo o sankcijama prema Ruskoj Federaciji, prihvatanju teze da su Srbi počinili genocid u Srebrenici, prihvatanjem teze o većoj autonomiji Vojvodine, čak i stvaranju za početak države u državi. Sve su ovo teme na koje oni kriju odgovore kao zmija noge, kao što i kriju ko će im biti budući premijer jer, kada bi to izneli, tačno bi se znalo kakvu će politiku slediti.