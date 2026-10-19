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Početak ove sedmice doneće Srbiji pravo prolećno vreme, ali će jutra biti hladna, u dolinama i kotlinama sa maglom.

Tokom dana biće sunčano.

Maksimalna temperatura biće danas do 22, a sutra i do 24 stepena.

U sredu se očekuje povećanje oblačnosti. Sve više će jačati ciklon sa centralnog Mediterana, u njegovom prednjem delu očekuju se izražena južna strujanja, pa će sa severa Afrike doći do pirliva veoma tople vazdušne mase, a maksimalna temperatura biće do letnjih 25 stepeni.

Očekuje se pojačanje jugoistočnog vetra, a u košavskom području jugoistočni vetar imaće povremeno i sa olujnim udarima.

Očekuje se osetniji pad vazdušnog pritiska i to će biti uvod u jaču promenu vremena.

Novi udari košave Foto: Nemanja Nikolić

Osim veoma tople vazdušne mase, sa severa Afrike stizaće i čestice pustinjskog peska iz Sahare. Ove čestice biće podignute visoko u atmosferu i prelaskom preko Mediterana očekuje se i stavaranja oblaka i padavina. Ovaj oblačni sistem u sredu uveče i u noći ka četvrtku premeštaće se preko Srbije i doneti prljavu kišu i pljuskove sa česticama pustinjskog peska iz Sahare. Ova pojava najbolje je vidljiva po prestanju padavina i to najviše na vozilima.

Ove padavine biće prolaznog karaktera i do jutra će prestati.