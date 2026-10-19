Srbiju čeka vremenski šok! Prvo 25 stepeni, a onda stižu prljava kiša iz Sahare i naglo zahlađenje
Početak ove sedmice doneće Srbiji pravo prolećno vreme, ali će jutra biti hladna, u dolinama i kotlinama sa maglom.
Tokom dana biće sunčano.
Maksimalna temperatura biće danas do 22, a sutra i do 24 stepena.
U sredu se očekuje povećanje oblačnosti. Sve više će jačati ciklon sa centralnog Mediterana, u njegovom prednjem delu očekuju se izražena južna strujanja, pa će sa severa Afrike doći do pirliva veoma tople vazdušne mase, a maksimalna temperatura biće do letnjih 25 stepeni.
Očekuje se pojačanje jugoistočnog vetra, a u košavskom području jugoistočni vetar imaće povremeno i sa olujnim udarima.
Očekuje se osetniji pad vazdušnog pritiska i to će biti uvod u jaču promenu vremena.
Osim veoma tople vazdušne mase, sa severa Afrike stizaće i čestice pustinjskog peska iz Sahare. Ove čestice biće podignute visoko u atmosferu i prelaskom preko Mediterana očekuje se i stavaranja oblaka i padavina. Ovaj oblačni sistem u sredu uveče i u noći ka četvrtku premeštaće se preko Srbije i doneti prljavu kišu i pljuskove sa česticama pustinjskog peska iz Sahare. Ova pojava najbolje je vidljiva po prestanju padavina i to najviše na vozilima.
Ove padavine biće prolaznog karaktera i do jutra će prestati.
U četvrtak posle podne i uveče sa severozapada se očekuje prodor hladnog fronta, uz jak severozapadni vetar i kišu, uz zahlađenje, a izraženo severozapadno strujanje će pročistiti atmosferu nad Srbijom od čestica pustinjskog peska i prašine iz Sahare.
Kurir.rs/ Telegraf.rs