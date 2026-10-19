POJAVIO SE SNIMAK KOJI OTKRIVA PLANOVE VETIRANOG REKTORA! Vladan Đokić planira da napravi novu stranku kad se raspadne Studentska lista! (VIDEO)
U javnost se pojavio snimak tajnog razgovora rektora Vladana Đokića, koga su blokaderi vetirali, i njegovih saradnika iz kojeg može da se vidi da oni Studentsku listu posmatraju samo kao kratkoročno rešenje za svoje funkcije i političke kalkulacije.
- Kad se sve bude raspalo, kad se "Studentska lista" raspadne, šta mi radimo, pre svega šta ti radiš i da li tu vidiš nas. Ja razmišljam 2-3 koraka unapred. Treba razmišljati šta posle sa studentima. Npr. pokret "Evropa sad" u Crnoj Gori, napravili su dominantnu stranku u Crnoj Gori. Apsolutno i Srbija ima mesta za to - čuje se glas jednog od Đokićevih saradnika.
Na ove političke kalkulacije Đokić, kako se čuje u snimku, potvrđuje da se plan već uveliko pravi!
- Dobro, ok, hajde razmislićemo malo... Da negde razmislimo o ovoj stranci koju ćemo da osposobimo, da oformimo, ako stvar krene u pravom smeru - rekao je Đokić.
Snimak dalje otkriva i koga guraju na čelo Vlade Srbije.
- Novosađani guraju Dejana Šoškića kao premijera - govori jedan od Đokićevih saradnika.
Ovaj razgovor je još jedan dokaz da je takozvana "Studentska lista" njihov politički eksperiment i trgovina foteljama. Dok javno podržavaju blokadere i zaklinju se u svaki njihov potez, iza leđa računaju dane do raspada vlastitog projekta kako bi odmah formirali novu stranku i dočepali se njima tako dragocenih fotelja!