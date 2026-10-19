EKSKLUZIVNO NA KURIR TELEVIZIJI: ĐURO MACUT GOST EMISIJE “NEISPRIČANO” U UTORAK, 20. OKTOBRA, OD 19.45
U utorak, 20. oktobra, od 19.45 ekskluzivni gost Kurir televizije i emisije “Neispričano” autorke i voditeljke Jelene Pejović je prof. dr Đuro Macut, premijer Vlade Srbije u tehničkom mandatu.
U najtežim trenucima za jednu državu neki biraju da se sklone, a neki da preuzmu odgovornost. Decenijama je gradio karijeru u medicini i nauci, a onda je prihvatio da stane na čelo Vlade Srbije u vremenu velikih izazova. Nije morao da napusti svet medicine, ali odlučio je da se stavi na raspolaganje svojoj otadžbini. Šta ga je navelo na taj korak i koliko je teško preuzeti odgovornost za sudbinu zemlje?
U ovoj emisiji čućete kako je izgledao njegov karijerni put, šta je tokom borbe za stabilnost i prosperitet naše zemlje predstavljalo najveći izazov, sa osvrtom na detalje koji do sada nisu bili poznati široj javnosti. Čućete interesantne anegdote iz života večerašnjeg gosta.
Gost emisije “Neispričano” je premijer Vlade Srbije u tehničkom mandatu prof. dr Đuro Macut.