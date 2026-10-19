U najtežim trenucima za jednu državu neki biraju da se sklone, a neki da preuzmu odgovornost. Decenijama je gradio karijeru u medicini i nauci, a onda je prihvatio da stane na čelo Vlade Srbije u vremenu velikih izazova. Nije morao da napusti svet medicine, ali odlučio je da se stavi na raspolaganje svojoj otadžbini. Šta ga je navelo na taj korak i koliko je teško preuzeti odgovornost za sudbinu zemlje?