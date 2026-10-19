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U utorak, 20. oktobra, od 19.45 ekskluzivni gost Kurir televizije i emisije “Neispričano” autorke i voditeljke Jelene Pejović je prof. dr Đuro Macut, premijer Vlade Srbije u tehničkom mandatu. 

Đuro Macut
Đuro Macut Foto: Marko Karovic

U najtežim trenucima za jednu državu neki biraju da se sklone, a neki da preuzmu odgovornost. Decenijama je gradio karijeru u medicini i nauci, a onda je prihvatio da stane na čelo Vlade Srbije u vremenu velikih izazova. Nije morao da napusti svet medicine, ali odlučio je da se stavi na raspolaganje svojoj otadžbini. Šta ga je navelo na taj korak i koliko je teško preuzeti odgovornost za sudbinu zemlje?

Đuro Macut
Đuro Macut Foto: Marko Karovic

U ovoj emisiji čućete kako je izgledao njegov karijerni put, šta je tokom borbe za stabilnost i prosperitet naše zemlje predstavljalo najveći izazov, sa osvrtom na detalje koji do sada nisu bili poznati široj javnosti. Čućete interesantne anegdote iz života večerašnjeg gosta. 

Gost Kurir televizije i emisije “Neispričano” autorke i voditeljke Jelene Pejović je prof. dr Đuro Macut Foto: Marko Karovic

Gost emisije “Neispričano” je premijer Vlade Srbije u tehničkom mandatu prof. dr Đuro Macut. 

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Ekskluzivni gost Kurir televizije i emisije “Neispričano” autorke i voditeljke Jelene Pejović je prof. dr Đuro Macut Izvor: Kurir televizija