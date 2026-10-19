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Humanitarna organizacija „Graditelji mira“ – Kruševac uspešno je realizovala projekat „Veteranski višeboj 2026“, na jezeru Ćelije, pod pokroviteljstvom Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Na jezeru Ćelije okupilo se više od 10 veteranskih i invalidskih udruženja sa teritorije Srbije, sa učesnicima iz Topole, Kragujevca, Požege, Ćićevca, Beograda, Gornjeg Milanovca, Kruševca i drugih gradova i opština. Učesnici su se nadmetali u više disciplina: pecanju na plovak, šahu, pikadu, bacanju kamena s ramena i ekipnom nadvlačenju konopca.

Posebna vrednost ovog susreta bila je u druženju, sportskom duhu i međusobnom poštovanju. Veteranski višeboj okupio je ljude različitih generacija i sredina sa zajedničkom željom da se neguju zajedništvo, sabornost i dostojanstvo veterana i invalidskih udruženja. Sveukupni pobednik Veteranskog višeboja 2026 je Udruženje ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca Ćićevac, kojem je uručen prelazni pehar na čuvanje do narednog Veteranskog višeboja.

1/5 Vidi galeriju Veteranski višeboj 2026 Foto: Kurir/D.Š.

Učesnicima i najuspešnijim takmičarima uručene su zahvalnice, medalje i diplome za osvojena mesta u takmičarskim disciplinama, a kao poseban dar podrške podeljene su i prigodne knjige „Podrške – Prava – Pristup Srbija“, na čemu se organizator posebno zahvaljuje darodavcima.

-Velikim srcem zahvaljujemo svima koji su pomogli da se ovaj projekat realizuje, a posebno: Mesnoj zajednici Zlatari, opštini Brus, Rasina plus DOO – Kruševac, Poslovnom centru Kruševac, Kafani „Stopanja“ – Stopanja, opština Trstenik i svim drugim pojedincima, ustanovama, organizacijama, prijateljima i dobrotvorima koji su svojim doprinosom pomogli da Veteranski višeboj 2026 bude uspešno realizovan. Posebnu zahvalnost upućujemo Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, kao pokrovitelju projekta, kao i svim veteranskim i invalidskim udruženjima koja su se odazvala našem pozivu, kaže Veroljub Smiljković, predsednik HO “Graditelji mira”.

Jezero Ćelije je bilo je mesto susreta, druženja, sporta i zajedništva veterana iz više krajeva Srbije, a organizatori sun a dostojan način ugostili učesnike manifestacije.