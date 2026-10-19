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Zbog "Plodova Rađevine", najznačajnije manifestacija u Krupnju, ponovo je najveće mesto u Rađevini bilo tesno da primi sve one koji su juče došli da vide tezge krcate proizvodima koje su pokazale da se kod nas i kada je godina sušna ima šta pojesti i popiti.

Plato Biblioteke "Politika"; ličio je na košnicu, a sunčan dan bio kao naručen za druženje na otvorenom.

Izlagača je bilo sa svih strana pa se ponovo pokazalo da je naša zemlja plodna i bogata, a njeni stanovnici vredni i vešti da iz nje izvuku ono najbolje.

"Plodovi Rađevine" traju od 2012. i od tri tezge stiglo se do skupa sa više od stotinu izlagača. Ovogodišnje "Plodove" otvorio je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u tehničkom mandatu prof. dr Dragan Glamočić koji je kazao da ova manifestacija na najlepši način pokazuje da ovaj kraj ima mnogo toga da ponudi, od vrednog domaćina i plodne zemlje, preko kvalitetnih domaćih proizvoda, do bogate tradicije i običaja koje ljudi s ponosom čuvaju.

1/8 Vidi galeriju Održani trinaesti "Plodovi Rađevine" u Krupnju Foto: Kurir/T.Ilić

- Pred nama je oko 150 izlagača iz različitih krajeva Srbije, a iza svakog proizvoda na štandovima, stoji nečiji rad, znanje, strpljenje i ljubav prema zemlji. Zato ovakve manifestacije nisu samo prilika za druženje i predstavljanje proizvoda, već i da odamo priznanje ljudima koji proizvode našu hranu.

Rađevina ima izuzetne prirodne uslove za razvoj voćarstva, stočarstva, pčelarstva i prerade poljoprivrednih proizvoda. Ali ono što je posebno važno jeste da ovde postoji znanje koje se prenosi sa generacije na generaciju, a naš zadatak je da to znanje povežemo sa savremenom proizvodnjom, novim tehnologijama i boljim pristupom tržištu. Kada se vredne ruke naših domaćina spoje sa adekvatnom

podrškom države i dobrim uslovima za razvoj proizvodnje, sve je moguće. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede nastavlja da podržava naše poljoprivrednike kroz podsticaje za biljnu i stočarsku proizvodnju, nabavku mehanizacije i opreme, podizanje zasada i unapređenje prerade – kazao je on.

Poručio je da nije isto prodati kilogram šljiva i ponuditi kvalitetan džem, sok, ili drugi prerađeni proizvod prepoznatljivog porekla, kao i da upravo tu vidi veliku šansu za Rađevinu.

- Želim da poručim svim poljoprivrednicima ovog kraja da država prepoznaje njihov trud. Znamo da poljoprivreda nije laka, da zavisi od vremenskih prilika i tržišta, ali znamo i da bez snažnog srpskog sela nema ni snažne domaće poljoprivrede, a samim tim ni snažne Srbije. Zato želimo da mladi imaju razlog da ostanu na svojim imanjima, razvijaju proizvodnju, osnivaju porodice i od svog rada pristojno žive - kazao je Glamočić.

Granice ove manifestacije su mnogo dalekosežnije od Rađevine, i drago mi je da je tako i da iz godine u godinu uspevamo da zadržimo tu raznovrsnost, što se tiče ponude, a i broj izlagača je zadovoljavajući, kaže Mladen Stefanović, predsednik krupanjske opštine.

- Prvi put imamo posetu nekog zvaničnika države, a to je Dragan Glamočić, ministar u tehničkom mandate i drago mi je da je Ministarstvo poljoprivrede prepoznalo ovu manifestaciju kao značajnu. Ne sumnjam da će i 13. "Plodovi Rađevine" ostaviti snažan utisak na posetioce i izlagače i da ćemo napraviti ozbiljan brend, ne samo za Rađevinu nego i čitavu zapadnu Srbiju. Ne sumnjam da će ova

manifestacija kroz nekoliko godina biti jedna od najzapaženijih u našoj zemlji – kazao je Stefanović.

Posetioce je čekala bogata ponuda domaćih proizvoda, džemova, meda, zimnice, likera, sirupa, rakija, ajvara, pindžura, suvih šljiva, pečenja, gljiva i rukotvorina, nije izostalo ni takmičenje u pripremanju lovačkog gulaša, nastupi folklornih ansambala, kao ni tradicionalna "Fićijada".

Da u Rađevini stvarno sve rađa opet su potvrdili "Plodovi Rađevine" a domaćini žele da naredni, 14. susret bude još masovniji

na platou ispred Biblioteke "Politika" koji je već postao tesan za ovakav događaj.