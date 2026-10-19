Društvo
"Gradimo Srbiju bez barijera": Đurđević Stamenkovski u kafiću "Petica", koji je otvorilo Društvo za cerebralnu i dečju paralizu u Ivanjici
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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski boravila je u Ivanjici, gde je posetila kafić "Petica", koji je otvorilo Društvo za cerebralnu i dečju paralizu.
"U kafiću 'Petica' u Ivanjici, koji je otvorilo Društvo za cerebralnu i dečju paralizu opštine Ivanjica, rade osobe sa invaliditetom, koje kroz svoj rad pokazuju koliko su važni podrška, razumevanje i jednake mogućnosti za sve", navela je Đurđević Stamenkovski i dodala:
"Gradimo Srbiju bez barijera, u kojoj svako ima priliku da radi, razvija svoje sposobnosti i bude ravnopravan deo društva."
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