Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski boravila je u Ivanjici , gde je posetila kafić "Petica", koji je otvorilo Društvo za cerebralnu i dečju paralizu.

"U kafiću 'Petica' u Ivanjici, koji je otvorilo Društvo za cerebralnu i dečju paralizu opštine Ivanjica, rade osobe sa invaliditetom, koje kroz svoj rad pokazuju koliko su važni podrška, razumevanje i jednake mogućnosti za sve", navela je Đurđević Stamenkovski i dodala: