Slušaj vest

Pritisci spolja, pokušaji destabilizacije zemlje i višegodišnji scenario "obojene revolucije" doživeli su prelomnu tačku posle jednog sastanka, kada je pala konačna odluka da se pruži otpor političkom inženjeringu vođenom iz inostranstva.

Gostujući u emisiji "Neispričano" autorke i urednice Jelene Pejović, Aleksandar Vučić detaljno je govorio o tome kako funkcionišu mehanizmi stranih službi, kako su izgledali pritisci savetnika, ali i kako je u noći 12. februara sa najbližim saborcima presekao i krenuo u političku odbranu zemlje.

Osvrćući se na metodologiju kojom se spolja deluje na pojedince i državne funkcionere, Vučić je na samom početku objasnio šta se dešava kada strani faktori shvate da nekoga ne mogu da saviju.

- To tako rade strane službe... Kada ne mogu da uđu u glavu, izvrše operativnu obradu nekog čoveka i nagovore ga na stvari na koje su mislile da će moći. Videvši da je suviše tvrd orah, kreću u dehumanizaciju, kriminalizaciju i negaciju rezultata - započeo je.

Govoreći o tome kako je doneta sama odluka o ulasku u otvorenu političku borbu protiv opozicionih i inostranih pritisaka, opisao je da je mesecima bio izložen oprečnim savetima iz svog okruženja. Dok su ga mnogi ubeđivali da pristupi kompromisno, odabrana politika pratila je drugačije principe.

Foto: Marko Karovic

- Dva i po meseca je veliki broj mojih savetnika govorio... Naravno, uvek slušam sebe. Niko od njih ni za šta nije kriv, ja sam. Ali volim sve da čujem i saslušam. Milion ljudi uvek sve zna bolje od vas, jer ljudi učitavaju sopstvenu politiku u ono što bi želeli da čuju od predsednika - istakao je on, i dodao:

- Ja ne vodim politiku po diktatu društvenih mreža niti prema dnevnom raspoloženju stanovništva, već radim ono što smatram da je u najboljem interesu Srbije. To znam bolje od drugih jer sam na višem mestu, znam sa čim se suočavamo i šta možemo da očekujemo. Svi su me ubeđivali: 'Odgovaraj lepo studentima, pozovi ih na razgovor, ovako, onako...' Ja ih dva meseca svakog dana zovem na razgovor, govorim im da dođu, a oni me vređaju još jače. Držim konferenciju i donesem sve materijale, a oni kažu: 'Vučić drži registrator u jednom prstu, tu nema papira'.

Objašnjavajući situaciju sa dokumentacijom o tragediji u Novom Sadu i licemerjem sa kojim se suočavao, ukazao je na potpunu zamenu teza u javnosti i među kritičarima.

- Prazan registrator... Jer mi smo im dali dokumente. Videli ste, posle toga šest meseci kukaju: 'Pa ne možemo mi to da pregledamo, oni su nam dostavili silnu dokumentaciju, ne možemo da pregledamo.' A pre toga su kukali da nisu dobili papire. Baš je njih bilo briga za to! A onda su te spise pregledali kriminalci koji su bili u nekakvom nadzornom odboru baš za tu nadstrešnicu. Pa će oni još da mi drže pridike i predavanja o tome.

Foto: Marko Karovic

Sastanak na Sveta tri jerarha i noćna odluka o borbi

Komentarišući sastav političkih protivnika i tzv. studentske liste, izneo je oštar stav o ljudima koji stoje iza tih pokreta, zamerajući im kontinuitet sa bivšim režimom.

- Cela lista je sastavljena od olinjalih, ofucanih DOS-ovskih kadrova od 2000. do 2012. godine koji bi da nas vrate u prošlost - a ja želim budućnost za ovu zemlju. Dakle, kad sve to sagledate - To je trajalo i trajalo, i ja vidim da tu nema nikakvih rezultata... I onda, negde oko Sveta tri jerarha, 12. februara, desetorica ljudi koji za sebe kažu da su lojalisti - i jesu, nikada ništa nisu tražili, niti su hteli ikakvu funkciju za sebe, ali su uvek bili uz stranku i pomagali je na sve moguće načine, traže prijem kod mene - započeo je Vučić, a onda je objasnio kako je izgledao razgovor:

Foto: Marko Karovic

- Kažu mi: 'Nemoj da nas zavitlavaš. Mi znamo o čemu se ovde radi, ovo je obojena revolucija. Hoćeš li da se borimo ili da im predamo vlast odmah, pa da se borimo protiv njih i rušimo ih? Neće moći nijednom da pređu od Predsedništva do Skupštine ili Vlade! Svaki dan ćemo da im držimo demonstracije, neće moći da žive od nas. Da ih pustimo da preuzmu vlast i kraj priče.' Ja pitam: 'Dobro, šta hoćete, molim vas?' Kažu: 'Pa idemo da se borimo, da probamo da se izborimo. Očigledno je da su najjači neprijatelji spolja, ubrizgali su ogroman novac, ovo bez toga nije moguće.' Doneli su mi primere i sedeli smo do dva, pola tri te noći, pa smo doneli odluku da se borimo. Od tada smo krenuli u borbu.

Osvrćući se na korake koji su usledili nakon te noći, podsetio je na akcije i masovna okupljanja koja su promenila odnos snaga na političkoj sceni.

- Sećate se, već 19. aprila organizovali smo prvi veliki skup u Beogradu, napravili neku vrstu odbrane i podigli naše ljude u Beogradu, a potom počeli da ih podižemo i svuda po Srbiji. Danas ih se više niko ne plaši - ni njih, ni njihovih stranih službi, ni nalogodavaca. Danas ljudi žele svoju slobodu, jer morate da razumete jednu stvar: to se u Srbiji nikada ranije nije dogodilo.

"Kuvanje žabe" i krah stranog scenarija

Zaključujući izlaganje, slikovito je predočio kako je višegodišnji plan obaranja vlasti u Srbiji propao jer je narandžasti scenario naišao na otpor koji kreatori nisu očekivali.

- Obojena revolucija sve vreme traje. Pripremaju se i 'kuvaju žabu' ne bi li je na kraju progutali. Međutim, ta žaba je u međuvremenu počela da se opire, da skače i da se bori - i više nije žaba, nego je izrasla u čoveka koji je sve dobro razumeo i koji je spreman da im se suprotstavi. Njega više ne mogu da varaju i lažu. A i ljude u Srbiji sve manje mogu da obmanjuju, posebno otkako su videli njihovu listu.

01:04 Aleksandar Vučić u emisiji Neispričano Izvor: Kurir

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama MONDO Inc uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

BONUS VIDEO: