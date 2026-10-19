Majke koje su dobile 20.000 evra od države za kupovinu ili gradnju nekretnine

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Još 100 majki steklo je pravo na bespovratna sredstva do 20.000 evra za kupovinu ili izgradnju prve nekretnine po osnovu rođenja deteta, a od početka sprovođenja ove državne mere, 2022. godine, podršku je dobilo više od 1.950 porodica, dok su ukupna izdvajanja dostigla više od 32 miliona evra.

Majkama su u Palati Srbije svečano uručena rešenja o državnim subvencijama u iznosu od milion i sedamsto hiljada evra. Ova mera ne samo da olakšava porodicama put do sopstvenog doma već majkama pruža priliku da steknu imovinu i ojačaju svoju ekonomsku sigurnost.

Ministarka za brigu o porodici i demografiju u tehničkom mandatu Jelena Žarić Kovačević je istakla da rešavanje stambenog pitanja predstavlja jedan od najvećih finansijskih izazova za mlade porodice, ali i da ova mera ima poseban značaj za ekonomski položaj žena.

- Snažna porodica počiva na sigurnosti, dostojanstvu i mogućnostima svakog od njenih članova i zato je važno što ovom merom ne samo da pomažemo porodicama da steknu prvu nekretninu već istovremeno jačamo imovinski položaj majki. Sopstvena imovina znači veću sigurnost, samostalnost i slobodu odlučivanja - poručila je Žarić Kovačević.

Jelena Žarić Kovačević Foto: Dunja Mataruga Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju

Prema poslednjim podacima, tokom ovog mandata odobrene su 1.024 subvencije, vredne više od 17 miliona evra, odnosno svaka druga subvencija od početka primene mere.

Država ovim programom obezbeđuje bespovratna sredstva do 20 odsto vrednosti nekretnine, najviše do 20.000 evra. Subvencija se može kombinovati i s drugim oblicima finansiranja, uključujući stambene kredite i povoljne stambene kredite za mlade, što porodicama pruža dodatne mogućnosti da obezbede potrebna sredstva za kupovinu prve nekretnine.

Još 100 porodica dobila državne subvencije za kupovinu prve nekretnine Foto: Dunja Mataruga Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju

Rešenja su majkama uručili vršioci dužnosti pomoćnika ministra za brigu o porodici i demografiju Marko Ristić i Biljana Rakić.

Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju nastaviće sa sprovođenjem ove mere, s ciljem da podrška za sticanje prve nekretnine bude dostupna što većem broju porodica i da se postupak ostvarivanja prava dodatno unapredi.

Bolja budućnost za našu decu

Milica Đerović iz Čačka, mama troje dece, ostvarila je pravo na subvenciju u iznosu od 19.000 evra.

Milica Đerović Foto: TANJUG/Aleksej Jakovljević

- Kupili smo kuću iz sopstvenih sredstava i delom subvencija majkama. Mogućnost koju smo dobili nam mnogo znači jer smo ostvarili pravo na kupovinu sopstvene kuće. To je nešto što je veoma važno za našu porodicu, budućnost koja je bolja za našu decu i siguran dom - rekla je Đerovićeva za Tanjug.

Detetu smo obezbedili dom

Jelena Kuvekalović iz Obrenovca ostvarila je pravo na subvenciju od 20.000 evra, pomoću koje su kupili stan u Obrenovcu.

Jelena Kuvekalović Foto: TANJUG/Aleksej Jakovljević

- Živeli smo s mojim roditeljima i sada nam mnogo znači što ćemo konačno imati svoj dom, u kome će nam dete odrastati.

Zahvalni smo što ovo postoji kod nas

Ivana Abešević Milić iz Ivanjice dobila je subvenciju od 13.600 evra, što predstavlja 20 odsto vrednosti kuće koju je kupila. Zahvalila je na tome Ministarstvu za brigu o porodici i demografiju, kao i lokalnoj samoupravi, gde je dobila potrebne informacije.

Ivana Abešević Milić Foto: TANJUG/Aleksej Jakovljević