Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

U Srbiji je u toku prošle nedelje otkriven još jedan slučaj groznice Zapadnog Nila, što sada čini ukupno 60 zaraženih osoba od ovog virusa koji prenose komarci. I dalje je 49 pacijenata u teškom stanju.

Do nedelje, 18. oktobra, registrovano je ukupno 60 slučajeva obolevanja od groznice Zapadnog Nila, od čega je 49 slučajeva sa težim, neuroinvazivnim oblikom bolesti, saopštio je Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

To znači da je još jedna osoba obolela, budući da je prethodne sedmice bilo ukupno 59 zaraženih, dok je broj pacijenata sa teškim oblikom bolesti nepromenjen u odnosu na izveštaj od pre nedelju dana.

Novi slučaj zaražavanja registrovan je u Nišavskom okrugu, a najviše obolelih i dalje je u Beogradu.

- Među obolelima je 35 osoba muškog i 25 osoba ženskog pola. Prosečna starost obolelih je 63,6 godine - navode iz "Batuta".