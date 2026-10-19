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U žiži javnosti našla se otvorena podrška koju je tzv. studentskoj listi, na čelu sa Srđanovićem, uputio austrijski ekonomista i samoproklamovani NATO lobista Ginter Felinger. Felinger - koji je u ovdašnjoj javnosti poznat po radikalnim stavovima, pozivima na "desrbizaciju Balkana", zahtevima da se ukloni spomenik stradaloj deci u NATO bombardovanju i podigne spomenik Medlin Olbrajt - objavio je selfi-video sa šalom Albanije u kojem strastveno navija za Studentsku listu i poziva na proterivanje doskorašnjeg predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Ovo otvara pitanje da li ovakvi javni istupi pojedinaca zapravo demaskiraju prave političke ciljeve i pozadinu opozicionih lista ili je reč o namernim provokacijama usred izborne kampanje. O ovim i drugim gorućim temama u današnjem izdanju emisije razgovarali su Andrija Jorgić, direktor novinsko-izdavačke kuće "Borba" i Lazar Pavlović, politički analitičar.

Prazan politički program

Analizirajući sporni govor mržnje i otvorenu podršku koja stiže blokaderima, Jorgić ukazuje na to da su ovakvim istupima konačno demaskirane njihove prave vrednosti i politički ciljevi.

- Kada čujem ovakve poruke, zapitam se dokle ide ljudska glupost i da li je taj čovek plaćen ili zaista veruje u to što priča, ali nama to nije problem jer dobro znamo na kojoj smo strani. Ne razumem ko posle ovakvih istupa uopšte može da podrži takozvanu studentsku listu, a i sami njihovi simpatizeri sa kojima razgovaram iskreno se stide kada vide ko ih sve podržava i ko im je logistika - zamislite samo nekoga ko stavi albanski šal i misli da će time osvojiti poene u Srbiji. Upravo zato će se mnogi iznenaditi rezultatima na izborima, jer će ovakve izjave apstinentima i neopredeljenim biračima samo olakšati odluku za koga da glasaju, iako se čovek naježi kada uopšte mora da pridaje pažnju ovakvim stvarima.

Andrija Jorgić, direktor novinsko-izdavačke kuće "Borba" Foto: Kurir Televizija

Povodom toga da li tzv. Studentska lista treba jasno da otkaže podršku Felingeru i ogradi se od njegovih tvrdnji, u emisiji je ukazano da takve veze moraju ostati ogoljene pred javnošću.

- Ogradu od ovakvih stavova nećete čuti. Mogli su do sada nebrojeno puta da se ograde i od Kurtija, i od Sarajeva, i od Zagreba, i od svih onih koji bi da unazade Srbiju ili da nas uopšte ne bude, ali to nikada nisu uradili. Videli smo kako reaguju čak i na srpske zastave ili simbole poput 'Nema predaje' - oni sve to negiraju i rade direktno protiv toga. Ako uopšte misle da napreduju i naprave bilo kakav rezultat na narednim izborima, morali bi hitno da se ograde od ovakvih ljudi, izjava i floskula.Umesto toga, trebalo bi da ponude konkretan program i viziju Srbije za naredne godine, ili bar da se jasno odrede prema naša dva ključna pitanja - Kosovu i Metohiji i Republici Srpskoj.

Niko neće upravljati Srbijom spolja!

Komentarišući sve agresivnije mešanje stranih službi i lobista u izbore u Srbiji, Jorgić skreće pažnju na to da stranci preko svojih saradnika pokušavaju da ostvare direktan uticaj, ali naglašava da o sudbini zemlje odlučuju isključivo njeni građani.

- Nismo iznenađeni što se strane obaveštajne službe mešaju u unutrašnje stvari Srbije - videli smo akcije i oko Dimitrovgrada i u Zemunu. Oni ne žele saradnju, već direktan uticaj preko svojih spoljnih saradnika ovde. Zato ne treba očekivati da će se od takvih pojava ograditi ljudi poput Dinka Gruhonjića, koji bi da pretvara crkve u pabove i zagovara nezavisnu Vojvodinu, a koji su upravo produžena ruka tih struktura - osjasnio je i dodao:

- Pojedini, poput Hrvatske, mislili su da će nam uslovljavati evropski put, ali su se preračunali. U Srbiji se pitaju i odlučuju isključivo njeni građani, a ne stranci poput Felingera. Svako nam može biti partner i prijatelj, ali niko više neće upravljati Srbijom spolja. O tome moramo otvoreno govoriti i podsećati mlađe generacije na 5. oktobar, ali i na teške devedesete godine - od praznih rafova, nestašica hleba i mleka do kupovine na pijacama, kako bismo sačuvali stabilnost i izbegli povratak u to vreme.

04:05 Felingerov istup doneće blokaderima samo čist minus! Svaki drugi tvit mu je poziv na bombardovanje Beograda Izvor: Kurir televizija

"Potez očajnog izbora"

Felingerov istup doneće tzv. Studentskoj listi samo čist minus i pogurati kolebljive birače ka opciji koja nudi stabilnost, uveren je Pavlović, koji naglašava da izostanak reakcije i nepoznat politički program ove grupacije samo dodatno zbunjuju javnost.

- Koliko sam upoznat, niko se iz tzv. studentske liste još nije ogradio od njegove podrške, iako bi to bio krajnje ljudski i normalan potez prema čoveku koji je, izvinjavam se na rečniku, duševni bolesnik, jer kako drugačije nazvati nekoga kome je svaki drugi tvit 'bombardujte Beograd' i poziv na rušenje spomenika Milici Rakić radi podizanja spomenika Medlin Olbrajt - istakao je Pavlović i dodao:

- Pored toga, za glasače je zbunjujuće i svakako će predstavljati minus tzv. Studentskoj listi to što nemaju jasan plan i program, pa ostaje nerešeno pitanje za šta se oni zapravo zalažu, posebno kada se pogleda koga prihvataju a koga odbijaju od javnih ličnosti, dok njihov program od 11 tačaka ostaje samo spisak lepih želja.

Povodom dramatičnih upozorenja da bi promena vlasti donela uvođenje sankcija Rusiji, pad dinara i smanjenje plata i penzija, Pavlović skreće pažnju na to da opasna geopolitička situacija ne trpi političke opcije nastale preko noći i vođenje države bez ikakvog plana.

- Ovi izbori su odsudni jer svet u kojem živimo ide ka sve većoj eskalaciji, a sukobi velikih sila i izostanak dogovora između Evrope i Ruske Federacije stavljaju Srbiju u izuzetno tešku poziciju, dok istovremeno imamo otvorena pitanja Kosova i Metohije i očuvanja Republike Srpske koja će biti sve teže braniti. Zato je neodgovorno menjati vlast bez ikakvog plana i programa, oslanjajući se na pokret nastao preko noći, samo dan nakon raspisivanja izbora - u kom plenumi odlučuju ko će koga da vetira i gde se ne zna ko zapravo donosi odluke.

Lazar Pavlović, politički analitičar Foto: Kurir Televizija

Osvrćući se na prognoze izbornih rezultata i opasnost od predaje države nepripremljenim grupacijama, Pavlović ističe da vođenje zemlje zahteva potpunu ozbiljnost, a ne amaterizam.

- Pobediće Aleksandar Vučić i koalicija okupljena oko SNS-a, a ubrzo potom videćemo slom unutar tog pokreta, jer vođenje države nije igra, ako neko od građana ne bi dao svoju privatnu firmu nekom lokalnom plenumu da je vodi dve godine, zašto bi im onda poverio vođenje čitave države?!

Komentarišući kako će izgledati jutro nakon izbornog dana i hoće li politički akteri imati snage za međusobno poštovanje i rukovanje nakon saopštavanja rezultata, Pavlović skreće pažnju na važnost političke zrelosti i podseća da je društvu umesto daljih podela neophodno jedinstvo.

- Nadam se da će ponedeljak biti sasvim običan radni dan u kom će komšije, bez obzira na političke razlike, i dalje normalno razgovarati. Iskreno želimo da to bude početak pomirenja i ujedinjenja našeg naroda, jer smo kroz istoriju najteže udarce spolja trpeli upravo onda kada smo bili posvađani. U svetu koji je nikada više polarizovan, naša sklonost ka neslogi može nam samo dodatno naškoditi. Zato se nadam da će predstavnici tzv. Studentske liste 26. oktobra pružiti ruku Aleksandru Vučiću, čestitati mu na fer borbi i priznati poraz. Isto tako sam uveren da bi Vučić prvi pružio ruku protivnicima da je rezultat drugačiji, jer je to civilizovano, viteški i jedino u duhu politike kakva bi uvek trebalo da bude.

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Kurir.rs

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