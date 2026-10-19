Slušaj vest

Majka Mina svakodnevno vodi najtežu bitku - borbu za zdravlje svog sina Luke, koji se suočava sa teškom i retkom bolešću. U toj borbi, pored izazova lečenja i neizvesnosti, suočava se i sa uvredama i osudama zbog javne podrške listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“.

Mina Mijailović bila je gošća "Pulsa Srbije" gde je govorila o situaciji nakon operacije u truskoj. Osvrnula se i na dostupnost savremenih terapija i podršku države u lečenju retkih bolesti, ali i o pritiscima sa kojima se suočavaju roditelji koji javno iznose svoje političke stavove.

- Pre svega Aleksandra Vučića doživljavam kao čoveka koji pruža podršku, kao državnika koji zna da vodi ovu državu i koji je nama, porodicama koje se borimo sa veoma teškim životnim izazovima, pomogao na više načina.

Kada govorim o njemu, govorim o čoveku koji je i otac i suprug, koji ima empatije i razumevanja za ono kroz šta prolazimo mi, ali i mnoge druge porodice u Srbiji. Ponosni smo što smo dobili podršku - rekla je Mijailović.

Mina Mijailović - Lukina majka Foto: Kurir Televizija

Osuda majke koja se bori za život sina

Njena podrška Aleksandru Vučiću i lični stav mogu se razumeti i iz ugla svega što je država učinila za njih, kao i onoga za šta su se on lično i njegova supruga Tamara Vučić zalagali. Nadovezala se da problem nastaje kada je naišla na nerazumevanje ljudi koji nemaju empatije prema činjenici da su prošli kroz veoma težak period kako bi Luka danas bio živ. Na pitanje kako komentariše osude zbog njene podrške, odgovorila je:

- Ne znam kako bih komentarisala osude zbog svoje podrške. Kada neko toliko uradi za porodice u Srbiji, ne govorim samo o nama, zahvalna sam što je prepoznao moju desetogodišnju borbu za bolji i kvalitetniji život mog sina.

Neshvatljivo mi je da neko može da osudi majku koja se bori za svoje dete samo zato što podržava politiku i vođenje države koja je pomogla njoj i drugim porodicama. Danas smo obezbeđeni na mnogo načina.

Mijailović je govorila o izazovima sa kojima se suočila na početku borbe za sinovo zdravlje i važnosti pravovremenih informacija o mogućnostima lečenja.

- Na samom početku bili smo pogrešno informisani da lečenje nije moguće i da država ne finansira lečenje, već da sve moramo sami da platimo. Zbog toga smo i krenuli tim putem. Nedostatak informacija veliki je problem, kako u našoj okolini tako i u celoj Srbiji. Dva puta smo samoinicijativno odlazili u inostranstvo, a kada smo se vratili i obratili drugom lekaru u Tiršovoj, rečeno nam je da to nije neophodno jer naše dete ispunjava uslove za lečenje u inostranstvu.

Potrebno je da budu iscrpljene sve mogućnosti lečenja i terapija u Srbiji, da inostrana klinika garantuje, ako ne potpuno izlečenje, onda barem kvalitetniji život pacijenta, i da se ne primenjuje eksperimentalna medicina. To su tri uslova koja moraju da budu ispunjena da bi se lečenje nastavilo u inostranstvu - objasnila je Mijailović.

1/4 Vidi galeriju Luka i Mina Mijailović Foto: Kurir Televizija

- Luka je operisan u januaru 2020. godine i njegovo stanje je pod kontrolom. Njegova bolest nije izlečena, ali je reč o bolesti za koju ne postoji lek nigde u svetu. Ne mogu da tražim ni od predsednika države da izleči moje dete lekom koji ne postoji. Ipak, postoje inovativne terapije koje mogu da zaustave ili uspore progresiju bolesti. Početkom oktobra stupio je na snagu zakon o roditelju negovatelju, što je istorijski trenutak za sve porodice koje se nalaze u sličnoj situaciji.

"Imamo mogućnost da nastavimo lečenje u Srbiji"

Država nam je omogućila i da biramo. Sada mogu da odlučim da li ću koristiti status roditelja-negovatelja ili ću nastaviti da radim svoj posao. Mnogo zavisi i od lokalnih usluga koje su nam dostupne, ali imamo podršku koja mi omogućava da radim i ne razmišljam stalno o drugim obavezama, školovanju i svemu što prati svakodnevni život. Luka redovno ide u školu, osim kada ima opravdane izostanke - kaže ona.

Mijailović se osvrnula na značaj toga što će Luka nakon višegodišnjeg lečenja u inostranstvu naredne kontrole moći da obavlja u Srbiji.

- Odlasci u Tursku su se proredili. Posle više godina putovanja u inostranstvo zbog lečenja i intervencija, srećni smo što ćemo u narednom periodu kontrole moći da nastavimo ovde, u Srbiji.

Luku će svakako morati da prati lekar koji ga je operisao pre nekoliko godina, ali sada imamo mogućnost da nastavimo lečenje u svojoj zemlji. To je za nas veoma važna informacija i velika stvar - za Kurir televiziju, rekla je Mijailović.

02:26 "NE MOGU DA TRAŽIM OD PREDSEDNIKA DA IZLEČI MOJE DETE LEKOM KOJI NE POSTOJI" Majka dečaka hrabrog srca o decenijskoj borbi za kvalitetniji život svog sina Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama MONDO Inc uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs