Ivica Dačić, lider koalicione liste broj 2, iz Jagodine je poručio: Ja sam na ovim izborima kandidat reda i zakona. Nema haosa, moramo da zaštitimo Srbiju. Izbori nisu važniji od Srbije. Naš javni red i mir i država Srbija će biti zaštićena. Tu je ključna uloga policije. U održavanju reda i mira. Niko ne sme da napada policiju, jer napad na policiju je napad na zamlju Srbiju. Ja podržavam policiju, ne 100%, nego 1000%. Zato što je ona sačuvala stabilnost Srbije. Cela Evropa je u ratu. Evropa je zapaljena. Dok su podržavali haos i nasilje na našim ulicama, mnogi su se tome naslađivali. Sada je zlo došlo i pred njihova vrata.

Ivica Dačić nije mogao a da u Jagodini ne podseti na sve ono što je Dragan Marković Palma uradio za taj grad i kakav je čovek bio: Dragan Marković Palma je zaposlio nezaposlene i otvorio hiljade radnih mesta za mlade generacije. Za prvih deset godina, zahvaljujući Draganu Markoviću Palmi, broj nezaposlenih u Jagodini smanjio se za 5.000. Industrijska zona u Jagodini je njegova vizija i takođe njegova realizacija. Dužina života se ne meri časovima i danima, već onim što smo uradili za to vreme. Dragan Marković Palma će se pamtiti po velikim delima. On je bio čovek koji je dobro razumeo i znao politiku. On je pre svega bio čovek među ljudima. Pomagao je svima. I zato danas želim da kažem: sram bilo svakoga ko ode iz Jedinstvene Srbije, jer je sramota! Stvorio ih je Dragan Marković Palma! Bez njega oni ne bi ni znali kako izgleda parlament Srbije. Jedinstvena Srbija ne bi postojala na listi značajnih političkih stranaka, a Jagodina ne bi bila ovakav grad kao što je danas. I želim isto tako da znate da je on bio čovek na koga ste uvek mogli da se oslonite. On je čovek koji mi fali i nedostaje, poručio je Dačić.