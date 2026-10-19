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Ministar odbrane Bratislav Gašić obišao je danas kompaniju „Jumko“ u Vranju.

Tom prilikom, ministar Gašić obišao je pogon „Balistika“ i radne jedinice „Tkačnica“, „Dorada“ i „Finalna proizvodnja“.

Nakon obilaska, ministar odbrane sastao se sa generalnim direktorom kompanije Zoranom Stojkovićem i rukovodstvom fabrike, koji su ga upoznali sa ostvarenim rezultatima poslovanja, aktuelnim projektima i planovima za dalji razvoj kompanije.

Ministar Gašić obišao Jumko Foto: Ministarstvo odbrane

Uverivši se u napredak preduzeća, ministar Gašić istakao je značaj kontinuirane saradnje Ministarstva odbrane sa domaćom industrijom, naglasivši da su unapređenje proizvodnih kapaciteta, podrška domaćem znanju i ulaganje u ljude ključni za dalji razvoj i konkurentnost domaćih kompanija.

- Naš cilj je da naše kompanije uspešno posluju, razvijaju se i čuvaju stručni kadar. Podrška Ministarstva odbrane kompaniji „Jumko“ važna je i zbog očuvanja proizvodnje i radnih mesta, ali i zbog proizvoda koje ova kompanija izrađuje za potrebe Vojske Srbije. Od uniformi do balističke i druge zaštitne opreme, njen proizvodni program ima značajno mesto u opremanju pripadnika vojske. Nastavićemo da unapređujemo saradnju sa „Jumkom“, jer je od velike važnosti da što više budemo oslonjeni na domaće kapacitete - rekao je ministar odbrane.

Kompaniju „Jumko“ zajedno sa ministrom Gašićem posetio je vršilac dužnosti pomoćnika ministra za materijalne resurse dr Nenad Miloradović.

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