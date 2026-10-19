Krkobabić - Veličanstveno okupljanje ljudi Ivanjičkih sela
„Luke su danas centar okupljanja Ivanjičkih sela, ali i mesto iz koga ide jasna poruka: Zavičajne osobenosti se čuvaju, ali i više od toga - one žive. To nam jemče zajedno i najmlađi i najstariji, i nastavnici osnovne škole, i paroh crkve Pokrova Presvete Bogorodice. Ali i s pravom očekuju da im lokalni put bude urađen, a Seoski dom obnovljen, poput onog u Prilikama koji smo obnovili prošle godine.“, rekao je ministar za brigu o selu u tehničkom mandatu Milan Krkobabić, otvorivši Miholjske susrete sela Ivanjice i dodao „Najbitnije od svega je rešenost mladića i devojaka ovog kraja da ostanu u zavičaju i tu grade svoju budućnost, poput svojih predaka“.
U dvorištu Osnovne škole „Kirilo Savić“ okupio se veliki broj meštana i gostiju iz okolnih sela, koji su zajedno uživali u danu ispunjenim pesmom, igrom i starim običajima. U programu su učestvovale pevačke grupe iz tri sela. Najmlađi su se predstavili folklornim nastupima i recitovanjem narodnih pesama, uz zvuke dvojnica i harmonike, dok su se malo stariji učesnici oprobali u tradicionalnim seoskim nadmetanjima. Najviše smeha i apaluza izmamile su dečije igre, skakanje u džaku i nošenje jajeta kašikom, a takmičarsko finale obeležili su adrenalin i glasno navijanje na takmičenju u nadvlačenju konopca.
Posetioci su danas imali priliku da probaju i stara jela od krompira, po kojima je ivanjički kraj nadaleko poznat, ali i da svedoče izboru najboljeg jela i domaćice. Pažnju su privukle i rukotvorine, posebno ručno pletene igračke.
Posebnu pažnju na ovogodišnjim susretima izazvala je škola veza namenjena deci i odraslima, a organizovala ju je Ivanjičanka Zorica Jovićević, kako bi ovu veštinu prenela i na nove generacije. Koliko truda stoji iza očuvanja tradicije najbolje pokazuje primer ove samouke umetnice, koja ručno veze delove narodne nošnje. Za izradu jednog jeleka, kako kaže, potrebno joj je oko 20 dana rada, približno sedam sati dnevno, dok kompletna nošnja - jelek, haljina, belina, kecelja i pojas, zahteva stotine sati posvećenog rada.
„Posebno mi je drago što se sve više ljudi, a naročito mladih, ponovo okreće tradiciji i ručnom radu. Presrećna sam što mogu da budem deo toga, da svoje znanje prenosim drugima i da pokažem da narodna nošnja nije samo deo naše prošlosti, već nešto što i danas ima svoje mesto i što možemo da sačuvamo za generacije koje dolaze“, rekla nam je Zorica.
Osim u organizovanju ove manifestacije koja već šest godina okuplja sve generacije, Ministarstvo za brigu o selu je ivanjička sela podržalo i drugim programima, pa je do sada uloženo gotovo 30 miliona dinara. Pomognut je rad zemljoradničke zadruge, nabavljen minibus za prevoz sesokog stanovništva, a kompletno obnovljen Dom kulture u Prilikama. Osim toga, dodeljena su sredstva za kupovinu seoskih kuća za dve porodice, u Dubravi i Sveštici.