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„Luke su danas centar okupljanja Ivanjičkih sela, ali i mesto iz koga ide jasna poruka: Zavičajne osobenosti se čuvaju, ali i više od toga - one žive. To nam jemče zajedno i najmlađi i najstariji, i nastavnici osnovne škole, i paroh crkve Pokrova Presvete Bogorodice. Ali i s pravom očekuju da im lokalni put bude urađen, a Seoski dom obnovljen, poput onog u Prilikama koji smo obnovili prošle godine.“, rekao je ministar za brigu o selu u tehničkom mandatu Milan Krkobabić, otvorivši Miholjske susrete sela Ivanjice i dodao „Najbitnije od svega je rešenost mladića i devojaka ovog kraja da ostanu u zavičaju i tu grade svoju budućnost, poput svojih predaka“.

U dvorištu Osnovne škole „Kirilo Savić“ okupio se veliki broj meštana i gostiju iz okolnih sela, koji su zajedno uživali u danu ispunjenim pesmom, igrom i starim običajima. U programu su učestvovale pevačke grupe iz tri sela. Najmlađi su se predstavili folklornim nastupima i recitovanjem narodnih pesama, uz zvuke dvojnica i harmonike, dok su se malo stariji učesnici oprobali u tradicionalnim seoskim nadmetanjima. Najviše smeha i apaluza izmamile su dečije igre, skakanje u džaku i nošenje jajeta kašikom, a takmičarsko finale obeležili su adrenalin i glasno navijanje na takmičenju u nadvlačenju konopca.

1/18 Vidi galeriju Krkobabić - Veličanstveno okupljanje ljudi Ivanjičkih sela Foto: Milan Ilić

Posetioci su danas imali priliku da probaju i stara jela od krompira, po kojima je ivanjički kraj nadaleko poznat, ali i da svedoče izboru najboljeg jela i domaćice. Pažnju su privukle i rukotvorine, posebno ručno pletene igračke.

Posebnu pažnju na ovogodišnjim susretima izazvala je škola veza namenjena deci i odraslima, a organizovala ju je Ivanjičanka Zorica Jovićević, kako bi ovu veštinu prenela i na nove generacije. Koliko truda stoji iza očuvanja tradicije najbolje pokazuje primer ove samouke umetnice, koja ručno veze delove narodne nošnje. Za izradu jednog jeleka, kako kaže, potrebno joj je oko 20 dana rada, približno sedam sati dnevno, dok kompletna nošnja - jelek, haljina, belina, kecelja i pojas, zahteva stotine sati posvećenog rada.