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"Odakle tebi ključ?, pitanje koje je snaja postavila svekrvi nakon što ju je zatekla u svom stanu pokrenulo je porodičnu priču kakvu nije ni slutila.

U anonimnoj ispovesti objavljenoj u Fejsbuk grupi "Priče iz naroda" jedna žena otkrila je kako se iza nenajavljenih dolazaka krila mnogo veća tajna o njenom mužu, dugovima i novcu.

"Skuvala sam Stefanu supu"

Njenu ispovest prenosimo u celosti:

"Odakle tebi ključ?", pitala sam je čim sam ušla, a ona stoji u mojoj kuhinji, otvara lonac i kaže: "Nemoj odmah da praviš scenu, skuvala sam Stefanu supu."

Meni mrak na oči. Nije problem supa. Problem je što je bila u stanu dok nas nema. I ne prvi put, samo što sam sad prvi put imala dokaz, jer sam se vratila ranije s posla. Radim u jednoj privatnoj stomatološkoj ordinaciji na Novom Beogradu, tog dana pacijent je otkazao i ja sam došla kući oko dva umesto uveče. I zateknem svekrvu, Ljiljanu, kako pretura po fioci gde držimo račune, garancije, one gluposti.

Foto: Shutterstock

Kaže ona: "Tražila sam uplatnice za Infostan, stigla opomena."

Ja kažem: "Kakav Infostan, kakva opomena, ko te je pustio?"

Ona mrtva hladna: "Stefan mi je dao ključ još pre dve godine. Za svaki slučaj."

E tu mi je već krenulo da kuva. Dve godine? Dve godine ja živim u stanu, mislim da je to moj prostor, da mogu da dođem kući i budem mirna, a ona ima ključ i ulazi kad proceni da treba. I moj muž mi to nikad nije rekao.

"Nemoj tako da pričaš, sine, nisam ja lopov"

Kad je Stefan došao s posla iz auto-servisa, samo sam mu spustila ključ na sto. "Objasni."

On prvo ono njegovo: "Smiri se, molim te." Ja kad čujem smiri se, još gore.

"Šta da se smirim? To što mi rođena kuća nije kuća?"

Ljiljana se ubacuje: "Nemoj tako da pričaš, sine, nisam ja lopov."

"Nisam rekla da ste lopov, rekla sam da mi ulazite u stan bez pitanja."

Stefan uzdahnuo, seo, ćuti par sekundi pa kaže: "Dao sam joj ključ kad si ti bila trudna, za ne daj bože."

Ja kažem: "Bila sam trudna pre tri godine. Dete sad ide u vrtić. Zašto ga i dalje ima?"

I onda kreće ono što me je tek dotuklo. Nije problem bio samo ključ. Ispostavi se da je opomena za Infostan stvarna. A nije jedina. EPS kasnio, kreditna kartica kasnila, rata za keš kredit isto bila zategnuta. Ja za taj keš kredit nisam ni znala.

Ilustracija Foto: Ted Foxx / Alamy / Alamy / Profimedia

Okrenem se ka Stefanu: "Koji kredit?"

On me gleda, pa u pod. Ljiljana ga preseca: "Uzeli smo kad je malom bio bronhitis i kad si ti ostala bez plate ona dva meseca, da preguramo."

"Uzeli smo? Ko to mi?"

On kaže: "Ja sam uzeo. Nisam hteo da te opterećujem."

Ma nemoj. Nisam znala ni da me laže ni da njegova majka plaća naše račune kad zafali. A onda mi je sinulo zašto ona stalno dolazi, zašto zna kad smo kupili novi tepih, zašto komentariše iz Maksija šta uzimam, zašto kaže "opet dostava" kao da polaže račun. Nije ona samo radoznala. Ona je učestvovala.

Ali ni tu nije kraj. Ja sam vikala, priznajem. Rekla sam Ljiljani da je prešla svaku granicu, da mi glumi gazdaricu u stanu koji mi otplaćujemo. Na to je ona pukla prvi put otkako je znam.

"Koji vi?" rekla je. "Učešće za taj stan dala sam ja od para od prodaje dedine kuće u Batajnici. Da nisam, još biste bili pod kirijom u Galenici i kukali kako vam gazda diže stanarinu."

Ja sam zanemela. Za učešće sam znala da su ‘pomogli njegovi’, ali meni je Stefan rekao da je to bila pozajmica od ujaka i malo njihove ušteđevine. Niko nikad nije rekao da je njegova majka dala skoro sve što je imala.

Pogledam njega. On ćuti. Meni došlo da razbijem čašu, bukvalno.

"Jesi li ti normalan?", pitala sam ga.

On kaže: "Hteo sam da vratim, pa da ne bude priče."

"Pa upravo je priča zato što si lagao!"

Ljiljana je tad već plakala i govorila: "Nisam ja htela da vam se mešam, ali kad vidim da kasnite s računima, da dete vodite u vrtić s kašljem, da si ti po ceo dan na poslu, a on ko zna gde juri delove i mušterije... Šta da radim? Da gledam?"

"Ponizila si moju majku"

Tu sam prvi put stala. Jer nije baš da laže. Stefan stvarno radi po ceo dan, ja sam prošle zime vukla i posao i dete i kuću, i ona je uskočila sto puta. Čuvala malog kad ima temperaturu, išla u apoteku, donosila ručak. Samo... to njeno uskakanje je vremenom postalo kao da ima pravo. A možda je mislila da ima, jer je stvarno dala više nego što sam znala.

Sutradan sam otišla kod brave i zamenila cilindar. Nisam nikome rekla. Kad je Stefan shvatio, napravio je haos. "Ponizila si mi majku."

Ja sam rekla: "Nisam. Samo sam zaključala svoj stan."

Tri dana nije pričao sa mnom kako treba. Onda je seo i rekao mi sve. Da mu je servis upao u dugove jer ga ortak zavrnuo. Da je Ljiljana digla i svoj ček na odloženo u prodavnici da nama kupi veš mašinu kad je stara crkla. Da je zato osećala da sme da dođe, da proveri, da uzme unuče iz vrtića bez najave, da prebira po papirima. Da je on njoj obećavao da je to privremeno i da ću ja saznati "kad se sredi". Naravno, nikad se nije sredilo.

Posle sam sela sa Ljiljanom u kafiću kod opštine. Bez Stefana. Rekla sam joj: "Hvala za sve što ste uradili. Stvarno. Ali ne možete da ulazite kad hoćete." Ona je rekla: "A kad vi opet potonete, koga ćete zvati?"

To me je baš pogodilo, jer sam znala odgovor. Verovatno nju.

Dogovorile smo se nekako: nema više ključa, nema nenajavljenih dolazaka, za dete mora poruka ili poziv, a finansije da sednemo nas troje jednom nedeljno dok ne pohvatamo dugove. Nije to nikakva bajka sad. Ona se i dalje uvredi ponekad, ja se i dalje naježim kad mi kaže "svratila sam usput", Stefan i dalje pokušava da prećuti stvari dok ne eksplodiraju.

Ali meni je najgore bilo to što sam shvatila da nisam poludela što mi treba moj mir, a opet nisam ni skroz u pravu kad kažem da je ona samo nametljiva. Žena je stvarno nosila deo našeg života na leđima, samo je to radila tako da mi je uzela vazduh.

Da li pomoć prestaje da bude pomoć onog momenta kad neko pređe tvoj prag bez pitanja, ili čovek treba da prećuti kad zna da bez te osobe možda ne bi ni izgurao?"