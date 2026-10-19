Slušaj vest

Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu odbacilo je krivične prijave podnete protiv ministra spoljnih poslova u tehničkom mandatu, v.d. generalnog sekretara u tom ministarstvu i još 10 ambasadora Republike Srbije u različitim državama zbog krivičnih dela povreda prava glasanja, povreda ravnopravnosti i sprečavanje održavanja glasanja.

Krivična prijava je, kako je saopšteno iz tužilaštva, odbačena jer se u radnjama prijavljenih lica ne stiču sva bitna obeležja prijavljenih krivičnih dela, odnosno prijavljena dela nisu krivična dela za koje se goni po službenoj dužnosti.

U obrazloženju rešenja kojim su krivične prijave odbačene, pored ostalog, ukazano je da je članom 56 Zakona o izboru narodnih poslanika, propisano da biračka mesta u inostranstvu određuje Republička izborna komisija, na predlog Ministarstva spoljnih poslova.

- Iz navedene odredbe proizilazi da je potrebno razlikovati ovlašćenje Ministarstva spoljnih poslova da predlaže biračka mesta od nadležnosti Republičke izborne komisije, koja ih određuje. Sama činjenica da određeno biračko mesto nije predloženo, odnosno da su birači usmereni da putuju u drugo mesto radi glasanja, ne predstavlja radnju izvršenja nekog od prijavljenih krivičnih dela, posebno imajući u vidu da nisu ostvareni bitni elementi nekih od krivičnih dela iz glave krivičnih dela protiv službene dužnosti (kao što je pribavljanje koristi, nanošenje štete ili teža povreda prava drugog) - navodi se u saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.