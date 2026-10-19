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Grad Pančevo raspisao je javni poziv za ostvarivanje prava na regresiranje troškova prevoza učenika koji redovno pohađaju srednje škole na teritoriji drugog grada ili opštine, za školsku 2026/2027. godinu.

Kako je navedeno u pozivu, pravo na regresiranje troškova prevoza priznaje se u nominalnom iznosu koji će gradonačelnik utvrditi posebnim aktom, a sredstva se isplaćuju dva puta godišnje, za svako polugodište, na namenski račun otvoren na ime roditelja ili punoletnog učenika.

Zahtev se podnosi lično u Gradskoj upravi grada Pančeva, u kancelariji broj 209 ili poštom na adresu Trg kralja Petra I 2-4, Pančevo.

Uz popunjen i potpisan zahtev potrebno je priložiti i potvrdu srednje škole o upisu i redovnom pohađanju nastave, izjavu da učenik nije korisnik smeštaja u učeničkom domu overenu kod javnog beležnika, kao i popunjenu i potpisanu izjavu o saglasnosti za obradu podataka o ličnosti, fotokopiju ili očitanu ličnu kartu roditelja, drugog zakonskog zastupnika ili učenika ukoliko je poseduje.

Izvod iz matične knjige rođenih za učenika i potvrdu Policijske uprave Pančevo o prebivalištu učenika koji nema ličnu kartu nadležni organ pribavlja po službenoj dužnosti, osim ukoliko podnosilac zahteva odluči da ih sam dostavi.

Potvrdu škole o upisu i pohađanju nastave potrebno je dostaviti dva puta godišnje - na početku školske godine i na početku drugog polugodišta.