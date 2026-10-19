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Nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić rekao je večeras da je ta lista vodila izvanrednu kampanju i da bi imao mnogo šta da kaže njuz direktoru Branislavu Šovljanskom, ali da neće to da radi jer tako rade pristojni ljudi.

- Vodili smo jednu kampanju na ponos. Divnu kampanju. Mi smo pristali na sve te TV duele, pozvao sam njihovog prvog na listi, računao sam: junaci su to. Junaci su to. Gde će oni to da odbiju? Odbili su. I onda vidim da najviše vole podršku kada dobiju od Gintera Felingera, Nataše Kandić, Aljbina Kurtija, Rašića, svejedno vam je, nikakve razlike nema. Ali mi smo vodili toliko čistu i toliko lepu kampanju, i to se osetilo, i to je raslo, raslo, raslo, kao kvasac, bukvalno. I ljudi su se oslobodili, i ljudi dolaze nasmejani. I mladih ljudi sve više - rekao je on, navodeći da je u Novom Sadu bila neverovatna atmosfera, kao i da očekuje da u Nišu da bude čudesna atmosfera.

-I to je zbog jedne, stvarno, izvanredne kampanje. Svi naši spotovi su vedri, ljudi nasmejani, govore o programu, o svemu. Kod njih je sve nekako mračno, ljudi. Ja to ne znam ko je to radio. Sve je mračno: "da pocepam ovo, da istrgnem ono". Dakle, i kako god da okrenete, mi ćemo da se veselimo. Mi smo dali sve od sebe. Borili smo se protiv strahovito moćnog protivnika. Borili smo se. Nisu to mladi ljudi, pošto tamo i nema mladih ljudi. Nema ni jednog mladog čoveka. Oni nemaju ni jednog čoveka sa Kosova i Metohije. Ni jednog Srbina sa Kosova i Metohije nemaju na listi. Ni jednog. Nula. Potpuno nezainteresovani za Kosovo i Metohiju i za naš narod na Kosovu i Metohiji. Nula Srba sa Kosova i Metohije je na studentskoj listi. Nula radnika. Nula. Krompir? Ni jedan radnik. Nula seljaka. Osim ako pod seljakom ne računate onog prevaranta što je uzeo pare od Rio Tinta, pa nije, pa kad mu nisu dali stan za ćerku, onda je postao borac protiv toga. Kokanović, onaj genije - rekao je Vučić.

On je upitao da li neko može da zamisli kako li je onim profesorima iz Valjevske gimnazije, kad moraju da dođu na miting u Valjevo, pošto podržavaju studentsku listu i moraju da slušaju Zlatka Kokanovića kao glavnog govornika.

- I to je da sebi ono malo kose što imaš da počupaš, ne znaš šta bi od besa, od jeda, od gneva, sa sobom da radiš, kad ti najgori, najgori, najnesposobniji, najneobrazovaniji dolaze da ti drže pridike i da ti sole pamet. Mi smo vodili najčistiju kampanju. Ničiju porodicu nismo dirnuli. Vi stvarno mislite da ovom Šovljanskom ne bih imao šta da kažem večeras? A namerno sam izbegao, i namerno neću da govorim. A imao bih strašne stvari da govorim. Strašne. Na pamet mi ne pada da govorim. E, znate, u tome je razlika između pristojnih i nepristojnih ljudi. Šta mislite, da sam vam Pajtića namerno preskočio? Da komentarišem snimke i fotografije? Namerno sam preskočio. I neću da ih komentarišem. Zato što to tako rade pristojni ljudi. E, u tome je razlika između pristojnih i nepristojnih. E, zato ćemo mi da se veselimo. Ja sam više vremena i dalje proveo u opoziciji nego na vlasti. Uživao sam u toj ulozi, da budem iskren. Oni ljudi ne znaju kakva bi ih muka zadesila da budemo u opoziciji - zaključio je Vučić.