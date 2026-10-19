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Za Dragana Cigana (32) iz mesta Branešci kod Čelinca čulo je celo Balkansko i Apeninsko poluostrvo zahvaljujući njegovom herojskom podvigu.

Dragan je 2007. godine na plaži u italijanskom gradiću Jezolo skočio u nemirno more u kome se dvoje dece davilo. Dragan nije znao da pliva. Prisutni na plaži, kao ni roditelji, nisu imali hrabrosti da skoče u more. Heroj iz Branešaca uspeo je iz mora da spasi brata i sestru, ali ga je poklopio talas visine oko dva metra. Nije mu bilo spasa.

Nakon 30 časova mukotrpne potrage, njegovo telo je pronađeno.

Heroj u Italiji

Dragan je imao dvoje male dece i suprugu. Njegovom herojskom činu poklonila se čitava Italija, a ulica u Jezolu dobila je njegovo ime. "Strada Dragan Cigan" se nalazi u blizini plaže gde je ovaj hrabri čovek 23. jula 2007. godine ostavio svoj život spasavajući decu, staru sedam i deset godina, iz talasa uzburkanog mora.

Foto: Printscreen YouTube, Privatna Arhiva

Proglašen je herojem u Italiji, odlikovan je Zlatnim Ordenom Časti i spomenicom za "Herojstvo i Humana dela".

Njegova supruga Dijana, koja mu je rodila dve ćerke Milicu i Mirjanu, istakla je svojevremeno prilikom proglašenja naziva ulice po njenom suprugu, da oseća i ponos, a i tugu.

Tog kobnog dana poželeo je da vidi more

Dragan je u Italiju u mesto San Martino di Lupare otišao osam godina pre ovog herojskog čina, gde je radio kao zidar. U tih osam godina nikada nije imao vremena da ode na more. Radio je šest dana sedmično, tako da mu je samo nedelja bila slobodna.

Foto: Printscreen YouTube, Privatna Arhiva

Tog kobnog dana poželeo je da vidi more. Nikada ga nisu videli srećnijeg, ali niko nije ni slutio da je to bio njegov poslednji dan života.

Draganovo telo iz Italije ispraćeno je uz velike počasti, ispratio ga je i veliki broj građana BiH koji rade u Italiji, koji su za Draganovu porodicu prikupili i novčanu pomoć. O herojskom gestu Dragana Cigana pisali su mnogi iatlijanski mediji.