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Prema informacijama Uprave granične Policije RS dobijenim u 17 časova, teretna motorna vozila najduže čekaju na graničnom prelazu Batrovci na izlazu iz zemlje - devet sati.

Na GP Bezdan kamioni na izlazu čekaju šest sati, na GP Šid pet, a na prelazima Kelebija i Horgoš po dva sata, saopštio je Auto Moto Savez Srbije (AMSS).

Na putničkim terminalima naših graničnih prelaza nema zadržavanja vozila.

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