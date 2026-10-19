Društvo
PRESEK STANJA NA GRANICAMA: Kamioni na graničnom prelazu Batrovci čekaju devet sati na izlazu iz zemlje
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Prema informacijama Uprave granične Policije RS dobijenim u 17 časova, teretna motorna vozila najduže čekaju na graničnom prelazu Batrovci na izlazu iz zemlje - devet sati.
Na GP Bezdan kamioni na izlazu čekaju šest sati, na GP Šid pet, a na prelazima Kelebija i Horgoš po dva sata, saopštio je Auto Moto Savez Srbije (AMSS).
Na putničkim terminalima naših graničnih prelaza nema zadržavanja vozila.
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