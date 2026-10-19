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Polako se bližimo kraju oktobra, a tokom kojeg smo mogli da iskusimo i Miholjsko leto, ali prvi jači sneg na višim planinama. Narednih dana, kako ulazimo u novembar, ulazićemo u sve hladniji period sa povremenim padavinama, kišom, a na višim planinama sa snegom i susnežicom, otkrio je meteorolog Ivan Ristić i najavio kada bismo mogli da očekujemo i prvi sneg u Beogradu. Međutim, pre toga imaćemo temperaturni šok - stiže nam dan ove nedelje sa čak 25, 26 stepeni Celzijusa.

Na pojedinim planinama je već pao prvi sneg ove godine. Prvo je pao na Goliji i Kopaoniku, a sredinom oktobra imali i na Zlatiboru i Tari. U Beogradu, prema najavama meteorologa Ivana Ristića to bi moglo da bude već u novembru.

"U trećoj dekadi novembra očekujemo i prvi sneg u nižim predelima, najverovatnije oko 26. novembra," najavio je Ristić.

Foto: screenshot FB/Durmitorske Gorske Oči

Stiže otopljenje i temperature do 26 stepeni

Ovih dana maksimalna temperatura kretaće se između 13 i 18 stepeni, što je, prema rečima Ivana Ristića, malo niža temperatura od normale, dok će narednih dana biće još niža temperatura za stepen ili dva zbog dolaska oblaka i padavina.

Ipak, za ljubitelje lepog vremena ove nedelje stiže i blago otopljenje, te ćemo se ponovo približiti 20. podeljku, ali ne zadugo...

"Tokom ove nedelje imaćemo temperature između 17 i 22 stepena. U sredu i četvrtak temperatura bi ponegde mogla da dostigne i 23 ili 24 stepena, pa čak i 26. podeok, dok je u noći između srede i četvrtka moguća kiša", otkrio je Ristić.

Da nema jačeg zahlađenje do kraja oktobra, tvrdi Ristić, ali i ističe da nas ulaskom u novembar očekuje postepena promena vremena i sve hladniji dani uz sve češću pojavu magle i povremene padavine.

Ove nedelje smo na udaru košave

U utorak 20. oktobra ujutru u Vojvodini, Pomoravlјu, po kotlinama zapadne i jugozapadne Srbije mestimično kratkotrajna magla, najavio je RHMZ.

Tokom dana biće pretežno sunčano i toplo. Vetar slab do umeren, istočni i jugoistočni, uveče i tokom noći u košavskom području u pojačanju. Najniža temperatura od 2 do 8, a najviša od 19 do 23 stepena Celzijusovih.

U sredu, 21. oktobra toplo uz postepeno naoblačenje, a u košavskom području i vetrovito uz umeren i jak jugoistočni vetar, dok se posle podne i uveče u zapadnoj polovini zemlјe ponegde očekuje i kratkotrajna kiša.

Najviša dnevna temperatura u većini mesta od 21 do 25 stepena. Od četvrtka do kraja perioda (22-27.10.) promenlјivo oblačno i svežije, mestimično sa kratkotrajnom kišom i lokalnim plјuskovima.

Foto: Shutterstock

Kakva zima nas očekuje

Ristić napominje da bi predstojeća zima mogla da ima dosta snega prema prvim, preliminarnim podacima. Kako je istakao, u nižim predelima bi moglo da bude i 15 dana sa snegom.

"Svi se nadamo pravoj zimi, mislim da će ove zime biti više dana sa snegom. Očekuje se jedno 15 ledenih dana u nižim predelima, toliko dana sa snegom se očekuje", zaključio je ranije Ristić.

Oglasio se i meteorolog Todorović

Kako je naglasio meteorolog Nedeljko Todorović, dugoročne prognoze nisu dovoljno pouzdane da bi se sa sigurnošću moglo tvrditi kakvo nas vreme očekuje za nekoliko nedelja, ali je naveo 24. novembar kao okvirni datum za procenu mogućnosti snežnih padavina - dva dana ranije nego Ristić.

"Kada govorimo o prvom snegu, kao orijentir možemo uzeti 24. novembar, kada su, uslovno rečeno, šanse da snega ne bude i da ga bude približno jednake", najavio je meteorolog i rekao da je pre tog datuma veća verovatnoća da snega neće biti, a posle njega raste mogućnost da se pojavi.

Ipak, pouzdane prognoze za tako dug period još uvek nema.

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Klimatski izgledi za novembar 2026. godine

Topao i prosečno kišan novembar U Srbiji se očekuje topao novembar sa srednjom temperaturom vazduha oko 1 stepen Celzijusa iznad višegodišnjeg proseka, u intervalu od 6 do 9 stepeni.

Prognozira se srednja maksimalna temperatura vazduha za novembar u intervalu od 11 do 14 u nižim predelima, u planinskim predelima od 5 do 10 stepena Celzijusovih, a srednja minimalna temperatura vazduha u intervalu od 2 do 6, a na planinama od -1 do 2 stepena.

Broj mraznih dana sa minimalnom dnevnom temperaturom vazduha nižom od 0 stepeni Celzijusovih očekuje se do 4 do 10 u nižim delovima Srbije, a na planinama do 18 dana. Tokom novembra se prognozira količina padavina oko višegodišnjeg proseka u većem delu Srbije.