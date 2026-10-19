Slušaj vest

Predsednik SNS Miloš Vučević izjavio je danas da pokušaj rukovodstva “takozvane nezavisne televizije N1” da zabrani dolazak kandidatu za premijera SNS Aleksandru Vučiću u TV debatu, u termin koji su sami odredili, “razotkriva svu dubinu njihovog medijskog licemerja, panike i straha od istine”.

“Godinama se taj tajkunski medij lažno predstavlja kao bastion demokratije i otvorenog dijaloga, a kada je Aleksandar Vučić prihvatio njihov poziv i izrazio spremnost da prednjihovim kamerama i pred celom javnošću iznese argumente, urednici N1 su otkazali poziv”, naveo je Vučević na mreži “X”.

Kako je dodao, jasno je kao dan zašto se uredništvo N1 naprasno uplašilo.

Prema njegovim rečima, cela njihova propaganda zasnovana je na monolozima, jednostranim napadima i stvaranju lažne slike o Srbiji, a suočavanje sa činjenicama, rezultatima i Aleksandrom Vučićem srušilo bi njihovu kulu od karata u roku od pet minuta.

Vučević smatra da N1 nikada nije želeo poštenu i otvorenu debatu, već isključivo linč i medijsku blokadu za svakoga ko ne misli kao njihovi tajkunski vlasnici.

“Ovaj skandalozni potez je konačna potvrda da se N1 ne bavi novinarstvom, već političkim reketiranjem i cenzurom, pokazujući građanima Srbije da im je jedini cilj da po svaku cenu sakriju istinu od naroda”, naglasio je Vučević.