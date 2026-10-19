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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski posetila je porodicu Ranđelović u Crepaji.

"Posetila sam porodicu Ranđelović u Crepaji, koja sa mnogo ljubavi i požrtvovanosti brine o svojoj Anji od njenog rođenja.

Razgovor sa Anjinom mamom Suzanom još jednom je pokazao koliko znači podrška porodicama koje svakodnevno vode teške bitke. Besplatna terapija i lekovi doneli su im veliko olakšanje, a zakon o roditelju-negovatelju dodatnu sigurnost i podršku koju zaslužuju.

Iza svake porodice stoji priča, a naša je obaveza da te priče čujemo, razumemo i pretvorimo u konkretnu pomoć", navodi Đurđević Stamenkovski.

"Došli smo zbog Anje i Anjine majke Suzane. Vi negujete Anju od njenog rođenja", obratila se Đurđević Stamenkovski Suzani i nastavila:

"U pitanju je nešto što je zaista veliki izazov i što je ostavilo posledice i na njen razvoj".

Majka Suzaja je objasnila da je Anja na rođenju imala krvarenje na mozgu pri čemu joj je oštećen centar za ravnotežu, vid, a kasnije je dobila i epilepsiju.

"Vi ste plaćali mesečno preko 40.000 lekove njene", konstatovala je ministarka na šta je Suzana dodala da je to tako godinama unazad.

"Novim merama sad su ti lekovi besplatni", nastavila je Đurđević Stamenkovski, a Suzana je dodala da već dva meseca nisu platili nijedan lek već ih sve dobijali na recept.

"I vama je cela tuđa nega i pomoć odlazila na terapiju. Čula sam da ste podneli zahtev za status roditelja negovatelja. Dosad vi kao roditelji niste ostvarivali nikakva prava, ali sada s ovim zakonom imaćete ipak veći stepen zaštite. Ja pretpostavljam da će vam to i značiti", rekla je Đurđević Stamenkovski.

Suzana je kazala da će im sve to puno značiti.