Politika
"REĆI ĆU TI U DVE REČENICE" Legendarni Miroslav Ilić podržao Vučića, pa otkrio zašto je to uradio (VIDEO)
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Legenda narodne muzike Miroslav Ilić podržao je danas listu "Ujedinjena Srbija Aleksandar Vučić".
Foto: Marko Karović
On je zapevao na skupu te liste u Čačku, a potom otkrio zašto je odlučio da da svoju podršku upravo Vučiću.
- Neću mnogo da dužim, reći ću ti u dve rečenice - u ovom uzavrelom, geopolitičkom trenutku Srbiji najmanje treba promena vlasti - poručio je Ilić.
Detalje sa skupa u Čačku pročitajte u posebnoj vesti.
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