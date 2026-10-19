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Legenda narodne muzike Miroslav Ilić podržao je danas listu "Ujedinjena Srbija Aleksandar Vučić".

Aleksandar Vučić Ujedinjena Srbija Čačak SNS skup hala borac
Foto: Marko Karović

On je zapevao na skupu te liste u Čačku, a potom otkrio zašto je odlučio da da svoju podršku upravo Vučiću.

- Neću mnogo da dužim, reći ću ti u dve rečenice - u ovom uzavrelom, geopolitičkom trenutku Srbiji najmanje treba promena vlasti - poručio je Ilić.

Detalje sa skupa u Čačku pročitajte u posebnoj vesti.

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