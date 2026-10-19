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Lider naprednjaka Miloš Vučević podelio je na svom instagramu hit snimak u kojem sa Milanom Kneževićem prognozira pobedu na izborima.

Na pitanje zašto je dobro za Srbe u Crnoj Gori da na izborima pobedi Aleksandar Vučić, Milan Knežević je odgovorio:

-Zato što bi Srbi u Crnoj Gori bili ono što jesu, uvaženi, poštovani u svemu onome što predstavlja pravu i ujedinjenu Srbiju koju personifikuje Aleksandar Vučić - jasan je Knežević.

Na pitanje tta je Vučić za Srdanovića, Knežević je odgovorio kao iz ztopa: "Vučić je za Srdanovića formula 1"

Vučević se složio sa ovom konstatacijom Kneževića.

-Nemam šta da dodam, Milan je precizan i tačan. Verujem da osećate kako Srbi van Srbije navijaju za listu "Ujedinjena Srbija" - rekao je Vučević.