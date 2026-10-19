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Blokader Nebojša Romčević, dramaturg i profesor Fakulteta dramskih umetnosti (FDU) u Beogradu, u skandaloznom intervjuu za portal Nova.rs izjavio je da će Aleksandru Vučiću nakon izbora zazvoniti telefon sa kog će mu biti "izrečena njegova sudbina".

Na pitanje da li veruje da Vučić ima u sebi "ono nešto" što je potrebno da bi shvatio da je, kako se navodi u pitanju, "gotovo i da prizna poraz", Romčević je odgovorio:

- Ne verujem. On u sebi nema ništa, pa ni "ono nešto" Međutim, ima telefon koji će zazvoniti i sa koga će mu biti izrečena njegova sudbina. Sa čijeg broja, ne znam; možda sa više od jednog - glasi skandalozna izjava.

Izjava Romčevića da će Vučiću zazvoniti telefon sa kog će mu biti "izrečena njegova sudbina" zvuči kao otvorena pretnja i nedopustiva poruka koja prevazilazi granice političkog obračuna.

U završnoj nedelji pred izbore, očigledno je da se blokaderima kampanja svodi na udar na Aleksandra Vučića svim sredstvima, uz poruke koje otvaraju ozbiljna pitanja o granicama političke borbe.

Podsetimo, predsednica Narodne skupštine i vršilac dužnosti predsednika Republike Ana Brnabić otkrila je u subotu da blokaderi planiraju da u poslednjoj nedelji pred izbore udare nikad žešće na Aleksandra Vučića i njegovu porodicu.

- Ono što mene brine, što sam videla u poslednjih 24 časa, to je da je izgleda njihovo tajno oružje i svakako najodvratnije oružje, a to je da u poslednjoj nedelji kampanje pred izbore najžešće napadnu porodicu Aleksandra Vučića. S jedne strane smo mogli da očekujemo, s druge uvek polazite od nečeg ljudskog, i pomislite: neće valjda, neće valjda ponovo i neće valjda na taj način da targetiraju, pre svega, decu Aleksandra Vučića, ali očigledno hoće. I očigledno je tu ogromna nervoza u tim blokaderskim redovima, te takozvane studentske liste, i idu svakako na "sve ili ništa" i u tom smislu zaista targetiraju samo Aleksandra Vučića - rekla je tada Brnabić.