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Američka konzervativna organizacija CPAC održaće svoju prvu balkansku konferenciju u Beogradu od 18. do 21. novembra 2026. godine. Glavni govornik biće Aleksandar Vučić, a jedna od centralnih tema skupa energetska bezbednost.

Kako je saopšteno iz sedišta organizacije u Aleksandriji, u američkoj saveznoj državi Virdžiniji, konferencija će prvi put biti održana u jugoistočnoj Evropi. CPAC time nastavlja širenje svoje međunarodne mreže konzervativnih organizacija i političkih predstavnika.

Organizatori navode da će učesnike povezivati zalaganje za nacionalni suverenitet, tradicionalne vrednosti, porodicu, slobodno preduzetništvo i očuvanje zapadne civilizacije.

Predsednik CPAC-a Met Šlap izjavio je da organizacija sa zadovoljstvom priprema prvi skup na Balkanu. Ocenio je da konzervativni pokreti ostvaruju značajne političke uspehe širom sveta.

Prema Šlapovim rečima, konzervativizam je zabeležio istorijske pomake u Severnoj i Južnoj Americi i Japanu, dok bi Evropu mogle da očekuju nove političke promene, usmerene protiv globalizma i ka jačanju vere i ograničavanju uloge države.

Šlap je posebno istakao doprinos Vučića unapređenju odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama.

„Vučić ostvaruje napredak u jačanju strateške saradnje sa Amerikom i zadovoljstvo nam je što će se obratiti učesnicima važnom porukom u ovom ključnom trenutku“, naveo je Šlap.

CPAC ocenjuje da bi veći izvoz američke energije mogao da doprinese nezavisnosti država regiona. Organizacija ističe da su Sjedinjene Američke Države važan partner zemljama koje žele veću kontrolu nad sopstvenom energetskom budućnošću.

CPAC je do sada međunarodne konferencije organizovao u Mađarskoj, Japanu, Brazilu, Meksiku, Australiji, Izraelu, Argentini, Paragvaju, Poljskoj, Velikoj Britaniji i Italiji.

Prema saopštenju, skup u Beogradu deo je nastojanja da se izgradi međunarodna mreža konzervativnih lidera koji se protive globalizmu i radikalnoj levici.