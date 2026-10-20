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Onlajn prevare su prošle godine postale najbrže rastuća oblast organizovanog kriminala, pokazuju podaci Evropola. Porastao je broj sajber napada u svim regionima i gotovo svim sektorima. Veštačka inteligencija imala je značajnu ulogu u razvoju sajber pretnji. Zbog toga je neophodno stalna obuka i jačanje svesti o odgovornom ponašanju u digitalnom prostoru.

Evropol posebno upozorava na prevare u kojima se uz pomoć veštačke inteligencije autonomno planiraju i izvršavaju čitave kriminalne operacije bez ljudskog učešća.

"Napadači imaju za cilj da vas emotivno negde procene i na taj način najpre dopredu do vas, odnosno kreiraju jednu poruku putem veštačke inteligencije koja će vama biti najprijemčivija i da odmah po njoj reagujete. Uvek bi trebalo da postoji jedan trenutak da razmislimo koliko je to zaista tako, drugo - da uradimo jednu proveru informacije koju smo primili“, navodi Jovan Milosavljević iz Nacionalnog centra za prevenciju bezbednosnih rizika u IKT sistemima CERT.

Najzastupljenije su investicione prevare, naročito vezane za kriptovalute, romantičarske prevare, prevare preko poslovne elektronske pošte i platnih kartica.

"Dok sam živela u inostranstvu dobila sam telefonski poziv. Predstavili su se kao da zovu iz banke čiji sam ja korisnik i da zovu iz odeljenja Fraud Investigations da mi kažu kako je moja kartica hakovana, pri čemu su mi naveli tačan broj kartice, koji jeste bio broj moje kartice. Ja sam na svu sreću prepaznala da je u pitanju pokušaj fišinga, odnosno sajber napada i otišla u banku i prijavila slučaj. To je možda i jedan od saveta za naše građane da banke u 100 odsto slučajeva vam nikada telefonom ili porukom neće tražiti podatke koje već imaju o vama u svojim bazama", objašnjava Tamara Bresijanac, savetnica za digitalizaciju u Naledu.

I pored upozorenja korisnici interneta se godinama "pecaju" na iste prevare, kao što su poruke preko Vots-apa da poznate kompanije obeležavaju godišnjice i dele nagrade, mejlovi iz Afrike u kojima se nudi nasledstvo, krađa tuđih naloga, naplata lažnih saobraćajnih kazni.

Svaka sumnja na prevaru treba da se prijavi MUP-u i Nacionalnom certu.

"Veliki broj takvih informacija je upravo sadržan i na našem sajtu koji se nalazi na stranici www.cert.rs i pored nekih publikacija koje smo objavili i koje obrađuju različite teme sajber napada i izazova isto tako postoji i određeni audio-video sadržaji. To su kratke lekcije po par minuta gde svaki od korisnika može da pogleda temu koja ga zanima i nešto više naučio njoj", kaže Milosavljević.

Procenjuje se da su globalne internet prevare i sajber kriminal u 2025. godini dostigli 10 biliona dolara.