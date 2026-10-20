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U Domu zdravlja Užice danas će biti održana besplatna obuka građana za korišćenje digitalne platforme i mobilne aplikacije eZdravlje, objavljeno je na zvaničnom gradskom sajtu.

Obuka će trajati od 8 do 15 časova a građani će imati priliku da uz pomoć edukatora nauče kako da instaliraju i koriste ovu aplikaciju na svojim mobilnim telefonima i računarima.

Putem platforme i mobilne aplikacije eZdravlje korisnici mogu brzo i jednostavno da zakažu pregled kod svog izabranog lekara bez čekanja u redovima, ostvare uvid u sopstveni elektronski zdravstveni karton, provere laboratorijske nalaze, lekarske izveštaje i doznake za bolovanje, kao i da prate propisane recepte i imaju stalan uvid u svoju terapiju.

Obuke se realizuju u okviru projekta EU za zdravstveni sistem Srbije koji finansira Evropska unija, a sprovode Program Ujedinjenih nacija za razvoj i Svetska zdravstvena organizacija u saradnji sa Ministarstvom zdravlja Srbije.

Kurir.rs/Tanjug

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