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Takmičenje u sportskom penjanju „Trofej Beograda” održaće se u subotu, 24. oktobra, u SKC-u „Baza” u Cetinjskoj ulici 15, u organizaciji Sportskog penjačkog saveza Beograda, saopšteno je iz Sekretarijata za sport i omladinu.

Takmičari se nadmeću u disciplini bolder, penje se u osam smerova iz pet pokušaja.

Takmičenje počinje oko 16 časova i traje do 18 časova, nakon čega će svim takmičarima biti podeljene majice i diplome, dok pobednike očekuju medalje i pehari.

Prijavljivanje i registracija takmičara se vrši putem sledećih linkova: irongate@verat.net i http//dbfc.azurewebsites.net.