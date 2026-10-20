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Smešten na raskrsnici najvažnijih auto-puteva, grad Čačak jedno je od najvažnijih saobraćajnih čvorišta u Srbiji.

Kako bi se i lokalnom stanovništvu što više olakšalo svakodnevno funkcionisanje na obilaznici oko Čačka, na raskrsnici Bulevara oslobodilaca Čačka i Ulice Ljubić polje planirana je izgradnja kružnog toka.

- Na ovoj lokaciji nalazi industrijska zona, zbog čega je izgradnja kružnog toka važna za lakše odvijanje saobraćaja. Gradsko veće usvojilo je rešenje o eksproprijaciji dve parcele na raskrsnici Bulevara oslobodilaca Čačka i Ulice Ljubić polje. Grad će ih eksproprisati i krenuti u izgradnju dugo očekivane saobraćajnice sa kružnim tokom – rekao je zamenik gradonačelnika Čačka, Vladan Milić.

Vlada Srbije prethodno je donela rešenje kojim se utvrđuje javni interes za eksproprijaciju nepokretnosti na ovoj lokaciji, čime su stvoreni uslovi za rešavanje imovinskopravnih pitanja neophodnih za realizaciju projekta.